التقاطات جديدة

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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,927
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى


هلا هلا يابوي
شخبااارتم حواالتشم

المجموعة هدي كاين صور لاباس واخرى ما قستهاش قاع معليش مهم المحاولة

الصور ملتقطة بالهاتف كالعادة

تصوير الخضر بغرفة مظلمة لكن لم اتحصل على درجات اللون التي اردتها






























الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه











ابن القطة مامي - ليزا المحبوبة رفيقتي-
قط مشااااكس كنت نلعب فالسودوكو ناض من بلاصتو وجا لعندي حلاتلو يرقد غي فوق الجرنان لي نلعب فيه







مامي - ليزا المحبوبة رفيقتي-



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