التقاطات جديدة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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هلا هلا يابوي
شخبااارتم حواالتشم
المجموعة هدي كاين صور لاباس واخرى ما قستهاش قاع معليش مهم المحاولة
الصور ملتقطة بالهاتف كالعادة
تصوير الخضر بغرفة مظلمة لكن لم اتحصل على درجات اللون التي اردتها
الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه
ابن القطة مامي - ليزا المحبوبة رفيقتي-
قط مشااااكس كنت نلعب فالسودوكو ناض من بلاصتو وجا لعندي حلاتلو يرقد غي فوق الجرنان لي نلعب فيه
مامي - ليزا المحبوبة رفيقتي-
تعلّّّـــــم وأتــــــرك