لَدَيْكْ [1] رِسَآلَةْ خَاصَّةْ ~

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمعينآ ندرك أهمية الوقت .. أن ما مضى منه لا يعود ولا يُعوض .
لَدَيْكْ [1] رِسَآلَةْ خَاصَّةْ ~
المرسل : الـوقــــــــت

إلى : كل من يهـمـــه الامـــــر

عنوان الرسالة : قـتـلـتـــــــنى


محتوى الرسالة ~

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لن اطيل عليكم .. فليس هناك وقت ..

لكن الى متى ساظل منسياً ..!

كنتَ طفلاً ...

فلم تكن تعي من انا فرفعت عنك الحرج ..

ثم صرتَ شاباً ...

فقلتُ لك حافظ عليّ و لا تضيّعني ..

اجبتني بصوت صارخ .. دعني اتمتع بشبابي .. !!

دعني اتمتع بهذا العمر .. كم مرة سيعيش الانسان .. !!

تركتـــك ..

اصبحت الآن عجوزاً ...

فسألتك ..

الآن ... ما هي حجتك ..!

فاجبتني بصوت عليل ..

عفواً أيها الوقت الثمين ..

فما عاد في العمر بقية ..

اتركني فقد ارهقتني الحياة ..

دعني استريح ..

قلـت لــــك :

قتلتني ..ثم قتلتني ..ثم قتلتني ..
فلا تلومن الا نفســـك
فلتكن أوقآتنآآ عآآآآآآمره بذكر الله .. لنكسب الأجر في دنيآنآ وأخرتنا ..

لكم خالص تحياتي و احترامي و تقديري
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