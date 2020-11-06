السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجمعينآ ندرك أهمية الوقت .. أن ما مضى منه لا يعود ولا يُعوض .لَدَيْكْ [1] رِسَآلَةْ خَاصَّةْ ~المرسل : الـوقــــــــتإلى : كل من يهـمـــه الامـــــرعنوان الرسالة : قـتـلـتـــــــنىمحتوى الرسالة ~السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهلن اطيل عليكم .. فليس هناك وقت ..لكن الى متى ساظل منسياً ..!كنتَ طفلاً ...فلم تكن تعي من انا فرفعت عنك الحرج ..ثم صرتَ شاباً ...فقلتُ لك حافظ عليّ و لا تضيّعني ..اجبتني بصوت صارخ .. دعني اتمتع بشبابي .. !!دعني اتمتع بهذا العمر .. كم مرة سيعيش الانسان .. !!تركتـــك ..اصبحت الآن عجوزاً ...فسألتك ..الآن ... ما هي حجتك ..!فاجبتني بصوت عليل ..عفواً أيها الوقت الثمين ..فما عاد في العمر بقية ..اتركني فقد ارهقتني الحياة ..دعني استريح ..قلـت لــــك :قتلتني ..ثم قتلتني ..ثم قتلتني ..فلا تلومن الا نفســـكفلتكن أوقآتنآآ عآآآآآآمره بذكر الله .. لنكسب الأجر في دنيآنآ وأخرتنا ..لكم خالص تحياتي و احترامي و تقديري