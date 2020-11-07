علامات حضور ملك الموت لعلها من الأمور التي تحدث حولنا كثيرًا ونغفل عنها رغم أنها تدل على أن وقت الفراق قد حان، حيث إن علامات حضور ملك الموت تعني أن رو ح المحتضر بدأت فى مفارقة جسده الدنيوي الفاني، فكما أن الموت حق فإن وجود ملك الموت الذي يقبض الروح حق وإن كان هناك خلاف حول اسم ملك الموت ، هل اسمه عزرائيل وكذلك فيما يخص شكله وهيئته،

علامات حضور ملك الموت قد نراها كثيرًا بأعيننا ولا ندركها ، فالغموض هو حال علامات حضور ملك الموت من حال الموت باعتباره من الأمور الغيبية التي نعيشها كل يوم بفقدان عزيز وفراق شخص غالي .



علامات حضور ملك الموت

1. شخوص البصر، كما ورد في صحيح مسلم عن حديث أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أبي سلمة وقد شَخَص بصره وأغمضه ثم قال: «إنَّ الروحَ إذا قُبِض تبِعه البصرُ» .

2. انحراف الأنف عن الجهة اليمنى، أو الجهة اليسرى.

3. ارتخاء الأعضاء بشكل عام.

4. وارتخاء عضلات الفك السفلي بشكل خاص.

5. يكون القلب في حالة سكون، أي تتوقّف ضرباته.

6. يميل الجسد إلى البرودة.

7. التفاف الساق الأيمن على الساق الأيسر، أو العكس.