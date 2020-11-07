استغلال الحصى الصغير في تزيين النباتات

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بكم اعضاء اللمة الجززائرية
اهلا بالزوار الكرام
فكررة خفيفة ظريفة
عندك حصى صغير املس ملون
استغله في تزيين قوالب النباتات يعطيها منظر راااائــــع
الحصى هذا لايمتو وقت كنت ندير طلعات للجبل ايام كسر الروتين وتطلاع المورال وقت لارشي
بعد سنوات يحكمني الديقوتاج في ستمبر رحت جبدت من الستوكاج الحجرات هدوك تسليت بيهم مع التزيين ههه طلعلي المورال
يعني السعادة نجدها في ابسط الاشياء
اهلا بكم اعضاء اللمة الجززائرية
اهلا بالزوار الكرام
فكررة خفيفة ظريفة
عندك حصى صغير املس ملون
استغله في تزيين قوالب النباتات يعطيها منظر راااائــــع
الحصى هذا لايمتو وقت كنت ندير طلعات للجبل ايام كسر الروتين وتطلاع المورال وقت لارشي
بعد سنوات يحكمني الديقوتاج في ستمبر رحت جبدت من الستوكاج الحجرات هدوك تسليت بيهم مع التزيين ههه طلعلي المورال
يعني السعادة نجدها في ابسط الاشياء