استغلال الحصى الصغير في تزيين النباتات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا بكم اعضاء اللمة الجززائرية اهلا بالزوار الكرام فكررة خفيفة ظريفة عندك حصى صغير املس ملون استغله في تزيين قوالب النباتات يعطيها منظر راااائــــع

اهلا بكم اعضاء اللمة الجززائرية اهلا بالزوار الكرام فكررة خفيفة ظريفة عندك حصى صغير املس ملون استغله في تزيين قوالب النباتات يعطيها منظر راااائــــع