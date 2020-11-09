حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة​

اسم السلسلة:السؤال:ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟الجواب:اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة، ولكن هذا حدث أخيراً، فكل كتب السابقين يقولون: المدينة فقط، أو يقولون: المدينة النبوية، والمدينة المنورة في الواقع ليس خاصاً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورةٌ بالإسلام، وحينئذٍ لا يكون للمدينة النبوية ميزةٌ إذا قلنا: المدينة المنورة، لكن مع هذا لا نقول: إنه حرام، بل نقول: هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول: المدينة النبوية.