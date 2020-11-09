حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

أبو تراب

أبو تراب

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17 نوفمبر 2013
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حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة​



اسم السلسلة:
اللقاء الشهري

اللقاء الشهري [66]

تصنيف موضوعي: فضائل الأمكنة





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السؤال:

ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟

الجواب:

اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة، ولكن هذا حدث أخيراً، فكل كتب السابقين يقولون: المدينة فقط، أو يقولون: المدينة النبوية، والمدينة المنورة في الواقع ليس خاصاً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورةٌ بالإسلام، وحينئذٍ لا يكون للمدينة النبوية ميزةٌ إذا قلنا: المدينة المنورة، لكن مع هذا لا نقول: إنه حرام، بل نقول: هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول: المدينة النبوية.

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