حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

أبو تراب
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حكم تسمية المدينة بالمدينة المنورة
اسم السلسلة:
اللقاء الشهري
اللقاء الشهري [66]
تصنيف موضوعي: فضائل الأمكنة
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السؤال:
ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟
الجواب:
اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة، ولكن هذا حدث أخيراً، فكل كتب السابقين يقولون: المدينة فقط، أو يقولون: المدينة النبوية، والمدينة المنورة في الواقع ليس خاصاً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورةٌ بالإسلام، وحينئذٍ لا يكون للمدينة النبوية ميزةٌ إذا قلنا: المدينة المنورة، لكن مع هذا لا نقول: إنه حرام، بل نقول: هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول: المدينة النبوية.
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