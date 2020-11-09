علامات صدق حب النبي صلى الله عليه وسلم

أَسَرَتْ قُرَيْشٌ مُسْلِمًا

فَمَضَى بِلاَ وَجَلٍ إِلَى السَّيَّافِ

سَأَلُوهُ هَلْ يُرْضِيكَ أَنَّكَ سَالِمٌ

وَلَكَ النَّبِيُّ فِدًى مِنَ الإِتْلاَفِ

فَأجَابَ كَلاَّ لاَ سَلِمْتُ مِنَ الرَّدَى

وَيُصَابُ أَنْفُ مُحَمَّدٍ بِرُعَافِ ​