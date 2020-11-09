الوعي الذاتي

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
567
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الوعي الذاتي:
ما هي نقاط قوتي؟
ما هي نقاط ضعفي؟
ما هي منظومة القيم التي توجه سلوكي؟
ما هي حقيقة عواطفي تجاه الاخىين..؟
ما هي تفضيلاتي..ماذا احب وماذا اكره؟
اسئلة اذا اجتهدت في الاجابة عليها اكون قد بنيت وعيا وفهما لذاتي .وحققت شخصبة قوية ومتوازنة قادرة على البذل والعطاء.
مخ الهدرة:في الحياة اما ان تكون انسانا أو دلوا فارغا.بالعربية: ضْبَعْ...
 
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