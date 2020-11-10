اللقاح الجديدلفيروس كورونا

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
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14 جانفي 2015
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ذكر
أُعلن عن لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 في المئة، بحسب تحليل أولي لنتائج التجارب.
وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك. وقد اختبر على 43500 شخص في ستة بلدان، ولم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.
ويخطط القائمون على تطويره لتقديم طلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح بنهاية الشهر الجاري. ووصفوا هذا الإعلان بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم ارفع علينا البلاء و الةباء يا رب العالمين اجمعين
ربي شفي كل مريض يا رب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم
 
N

naouri65

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 ديسمبر 2013
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محل الإقامة
بومعيزة - سكيكدة
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ذكر
الاخ ناصر هذا اللقاح الجديد اين ذهب القديم الذي استعمله الرئيس الروسي في شهر جويلية في ابنته
لا حول ولا قوة الا بالله والله يا الاخ ناصر مادام المساجد مغلقة الوباء يبقى الى يوم الدين .
 
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