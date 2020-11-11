

الذوق زهرة لا تنبت في كل الحدائق



كذلك الأسلوب خصلة لا يملكها كل إنسان

ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد

مهما حاولت أن تصل للعالم بطيب نيتك ستجد من يسيء الظن بك دايما وابد

ان لم تستطع النطق بما هو جميل فالصمت أجمل

نتجاهل الكثير ليس لأننا لا نرى بل إن القلب ارتوي شبعا مما رأي

أصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص وأما أصحاب العقول المتوسطة يناقشون الأحداث وأما أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار. ....

ان تنجح في الحياة فأنت تحتاج إلى أمرين التجاهل والثقه

هنالك اختلاف بين الحب والإعجاب إذا أعجبتك ورده ستقطفها ولكن اذا احببتها ستسقيها كل يوم

لا تحزن اذا آلمتك الحياة فهي كالام تضرب ابنها مجبرة كي يتعلم في المرات المقبلة

يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام

كن خفيف النفس لا خفيف العقل وكن ثقيل الأخلاق لا ثقيل الدم هكذا هي الحياة. .....

ما أجمل أن نتحدث بثقه ونمرح بذوق ونطلب بأدب ونعتذربصدق .

ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام

الجميع يكتب

والقليل يقرأ والنادر يفهم.

كن عظيماً بذاتك مجنونا مع نفسك وعاقلا مع غيرك . ​