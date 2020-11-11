الذوق زهرة لا تنبت في كل الحدائق

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,871
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر

الذوق زهرة لا تنبت في كل الحدائق

كذلك الأسلوب خصلة لا يملكها كل إنسان
ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد
مهما حاولت أن تصل للعالم بطيب نيتك ستجد من يسيء الظن بك دايما وابد
ان لم تستطع النطق بما هو جميل فالصمت أجمل
نتجاهل الكثير ليس لأننا لا نرى بل إن القلب ارتوي شبعا مما رأي
أصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص وأما أصحاب العقول المتوسطة يناقشون الأحداث وأما أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار. ....
ان تنجح في الحياة فأنت تحتاج إلى أمرين التجاهل والثقه
هنالك اختلاف بين الحب والإعجاب إذا أعجبتك ورده ستقطفها ولكن اذا احببتها ستسقيها كل يوم
لا تحزن اذا آلمتك الحياة فهي كالام تضرب ابنها مجبرة كي يتعلم في المرات المقبلة
يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام
كن خفيف النفس لا خفيف العقل وكن ثقيل الأخلاق لا ثقيل الدم هكذا هي الحياة. .....
ما أجمل أن نتحدث بثقه ونمرح بذوق ونطلب بأدب ونعتذربصدق .
ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام
الجميع يكتب
والقليل يقرأ والنادر يفهم.
كن عظيماً بذاتك مجنونا مع نفسك وعاقلا مع غيرك .
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
146
النقاط
13
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
قال إلياس:

الذوق زهرة لا تنبت في كل الحدائق

كذلك الأسلوب خصلة لا يملكها كل إنسان
ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد
مهما حاولت أن تصل للعالم بطيب نيتك ستجد من يسيء الظن بك دايما وابد
ان لم تستطع النطق بما هو جميل فالصمت أجمل
نتجاهل الكثير ليس لأننا لا نرى بل إن القلب ارتوي شبعا مما رأي
أصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص وأما أصحاب العقول المتوسطة يناقشون الأحداث وأما أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار. ....
ان تنجح في الحياة فأنت تحتاج إلى أمرين التجاهل والثقه
هنالك اختلاف بين الحب والإعجاب إذا أعجبتك ورده ستقطفها ولكن اذا احببتها ستسقيها كل يوم
لا تحزن اذا آلمتك الحياة فهي كالام تضرب ابنها مجبرة كي يتعلم في المرات المقبلة
يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام
كن خفيف النفس لا خفيف العقل وكن ثقيل الأخلاق لا ثقيل الدم هكذا هي الحياة. .....
ما أجمل أن نتحدث بثقه ونمرح بذوق ونطلب بأدب ونعتذربصدق .
ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام
الجميع يكتب
والقليل يقرأ والنادر يفهم.
كن عظيماً بذاتك مجنونا مع نفسك وعاقلا مع غيرك .
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بداية جميلة عند استيقاظ متأخر. شكرا لمشاركتك ايانا من العبر اجملها وارزنها😍😍🤗
 
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