اخذ قلبي وذهب .....💓

واحس ان قلبي يعتصرينبض بضعفيكاد صوته ينقطع يكاد نبضه يتوقف...لا اسمعه..ذهب..اين قلبي...اخذه ... هو ... اخذه...ابتسم ... وقال سأتي يوما ما انتظريني..واختفى فجأة ... مثلما ظهر...بين الحشود..ناديته...لكنه لم يلتفت لي...تسابقت دموعي..تشكلة غصة في حلقي...اردت الصراخ...لكن صوتي اختفى فجأة......وانتهى كل شيء فجأة مثلما بدأ فجأة...سأنتظر .... اعدك