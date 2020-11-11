اخذ قلبي وذهب .....💓

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 732
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- 51
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
واحس ان قلبي يعتصر
ينبض بضعف
يكاد صوته ينقطع يكاد نبضه يتوقف
...
لا اسمعه
..
ذهب
..
اين قلبي
...
اخذه ... هو ... اخذه
...
ابتسم ... وقال سأتي يوما ما انتظريني
..
واختفى فجأة ... مثلما ظهر
...
بين الحشود
..
ناديته
...
لكنه لم يلتفت لي
...
تسابقت دموعي
..
تشكلة غصة في حلقي
...
اردت الصراخ
...
لكن صوتي اختفى فجأة
...
...
وانتهى كل شيء فجأة مثلما بدأ فجأة
...
سأنتظر .... اعدك
ينبض بضعف
يكاد صوته ينقطع يكاد نبضه يتوقف
...
لا اسمعه
..
ذهب
..
اين قلبي
...
اخذه ... هو ... اخذه
...
ابتسم ... وقال سأتي يوما ما انتظريني
..
واختفى فجأة ... مثلما ظهر
...
بين الحشود
..
ناديته
...
لكنه لم يلتفت لي
...
تسابقت دموعي
..
تشكلة غصة في حلقي
...
اردت الصراخ
...
لكن صوتي اختفى فجأة
...
...
وانتهى كل شيء فجأة مثلما بدأ فجأة
...
سأنتظر .... اعدك