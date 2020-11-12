العيب في الواصف

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
العيب في الواصف:
تطاول الانسان على خالقه، وبلغ درحة سب الله وسب الدين...ولم يسلم سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسللام من السب والشتم، ومحاولات النيل منه كذبا وبهتانا.فكيف ببقية الخلق يريدون أن يسلمو من لسان البشر وهم اقل شأنا ومقاما؟
مخ الهدرة:احيانا كثيرة يكون العيب في الواصف لا الموصوف.
 
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