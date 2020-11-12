"ويحدث أن يشمت العقل بالقلب قائلًا : أرأيت.؟"



أغرتك عينا بالسواد تجملت



فغرقت في بحر الدموع السرمدي



أغراك وجه زاحم الأقمار نوره



فسجنت في سرداب بليل مظلم



وطعمت من شهد لساني حلاوتا



ما أسعدك اليوم بطعم الحنظل



يا أيها القلب البليد أرأيت



هلا عرفت الحق بعد توهم ؟



الحب فخ يصيد ببسمته



فتتوه في صحرائه هائم ومتيم



فلا أنتِ ليلى ولا أنا مجنونها



والحب ما عاد كالزمان الأول



يا أيها القلب البليد أرأيت



كل السيوف صدري لها درع



إلا سيوف الغدر مالها ترس



فلا أنا عنتر تخافه الأسد



ولا أنتِ عبلة تهابها عبس



يا أيها القلب البليد أرأيت



ما أنت إلا مسكين يعذبه الهوى



محاولة شعرية من محبكم محب قوقل



























































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