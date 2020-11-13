من يترجم هته الجملة ـ من لهجة تيارت

السلام عليكم

احبتي بالصدفة سمعت هته الجملة



اعجبتني من كثر تعقيدها و مصطلحاتها

النادرة عندنا في منطقتها

اردت مشاركتكم اياها كنوع من التحدي

من يقدر على ترجمتها

إليكم الجملة



ذاك لمرَوْحَنْ

ڨُتْلَه

جِيب لْحَنَاك كاشة تْقَطِي ڨْوَايِمْها

راه السرد عليها

ما عرفنا وين تْلع

راها قَيْ تَدْعِي عليه



ههههههه

تحس كأنها لهجة من عالم آخر​