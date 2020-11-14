عرف الله في السجن

،،زرته في السجن ، كان انسانا عاديا ،،ووجدته عميقا كالبحر ،،كان بين الناس ، يركض إذا ركضوا ويفعل كلّ ما يفعلون ، واليوم بين تلك الجدران لا يعمل فيه سوى عقله ،،

،،قلت له : كيف تقضي الوقت ،! قال : هنا الوقت للعِلم والتفكير ،،أنا أقرأ أكثر مما يقرأ طلاب الجامعات ،،هنا العِلم الذي يُقرَاُ لنفسه وليس الذي يُحفَظُ للإمتحان ..أكره أن يعطيني أحد شهادة ،،فلا يعرف مقدار علمي إلاّ الله لأنه العِلم كلّه ،،،،

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،،وأريد من علمي أن يوصلني بالعِلم الكامل كما توصل ريحٌ قطرةً بالبحر ،،،تلك سعادة العلماء أن يبقوا مع الله ،،،

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قلتُ له : كنتَ تهتمُّ بما تكون ،ومن تكون في الناس ، وسُلَّم الوظائف ،،! ،،قال: أنا اليوم أهتمُّ بما أعتقد ،،وما ذا عرفتُ ،،وحين تمشي في الظلماء ،، لا يهمّك سوى صواب وجهتك ،،وليس السلّم الوظيفيّ !!والذاهب الى السماء ،،لا يهمّه سوى مُرشد السماء …

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،،.أريد أن تخرجني طريقي من هذا الموت ،،! ،قلت: أيّ موت ،،!،،نحن نعيش في الحياة ،،! قال: نحن ذاهبون إلى الموت ،،فكيف تقول أنّنا في الحياة!!!،،،ويجب أن تلقى في طريقك من ينتشلك إلى الحياة ،،،ينقذك من الوقوع في حفرة الموت ،،،!التي تنتهي فيها إلى الأبد ،،،!

،،الله ينتشل اؤلئك الذين يبحثون عنه ،،ويخرجهم من الظلام والموت ،، أنا اليوم أشعرُ بمولدي - أنّي مع الله -،، هنا الولادة ،، أن تشعر أنّك مع الحياة ،،

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قلت : أيها الفتى ،،،،،،،،أرأيتَ لو مشى في الغابة الخطيرة اثنان ،،،،أحدهم لم يلقَ شيئا طول الطريق ،،،ووصل بسلام ،،أ،،،والآخر واجه المخاطر والصِعاب وعارك الغابة الخطيرة ووحشها وأدغالها ،،،حتى وصل بعد عِراكه الشديد ،،،هل يستويان

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،،،لقد غيَّر العرِاك قلبك وعقلك ،،وقويتْ نفسك ،،حتى صار الحقّ أعظم ما تطلب ،،،،! وصار الحقّ أكبر عندك من حياة خاطئة ،،،!!وأنت اليوم مثل الشجرة المثمرة المليئة بالخير لك ولغيرك ،،تعرف وجهة الطريق ولا يضيع من يسافر معك ،، وصاحبك الذي يعيش في الأمان كالأرض الجرداء ،،،المكشوفة ،،ليس فيها طريق ،،،،

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،،قد غيَّرَك السجن ،، يوم منعوا كلّ شيء فيك من الحياة ،،،وأفلتوا عقلك ،،،،فكلّما قيدوا جسمك حُرِّرَ عقلك ،،،،،،والعقل الحرّ هو مَطَرُ الحياة ،،،،،إذا صَدَقَ ،،،

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،،،أنا لا أحبّ إلاّ تلك الشخصيات ،،التي يصنعها العِراك ،،،،وأقفُ كثيرا على قبور الذين يدمّرهم العِراك ،،،،،وأظلُّ واقفا حتى تنعصر على قبورهم من عيني دمعة ،،فأنا تعودّتُ أن أبكي على الأبطال المهزومين وأشيّعهم حتى يغيبوا في أفق الطريق

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.2**

**المعدوم غدا

1**زرتُ سجينا ،،قلتُ له : ماالذي أعجبك في المساجين ،،،حولك ! قال: هناك سجين محكوم بالإعدام والسجن لا يبلّغ السجين وقت إعدامه ،،فكلّ ليلة ،،هو يظنّ أنها آخر ليلة ،،فأنا أراقبه ،،أراقب عينيه المتعلقتان بكلّ شيء ،،له علاقة بالحياة ،،أراقب شخصا يريد أن يفعل كل ما يفعل الأحياة في ساعات قليلة ويحضّر من المعروف ممّا يُرضي الله ،،ما يحضّره الناس في حياتهم الطويلة ،،انسان يريد أن يسجدد لله في ساعات قليلة سجودا يُشبِعُ روحه المشتاقة لخالقها ،،،فقد كان يقول : أنا أحبّ الحياة لأنّ بي روحا توصلني بالله وما الذي يوصلني بالله بعد الموت …! أنا أحبُّ الحياة لأنّني هنا أرى ما فَعَلَ الله ،، وأرقب ما يخلق وأسبّح له ،، ! فكيف أسبّحه وأراقبُ صناعته بعد الموت ،،،! وماذا رأينا هنا غير الله …..! فالموت يحزننا ،، لأننا نفقد رؤيتنا له وسمعنا له ،،،،،تتعطّل تلك الأجهزة التي كنّا بها نراه ،،،،،،،،

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،،كان مثل الظلّ ،، لا أثَرَ له ،، تأخذ قميصه ،،لا يمنعك ،،يقول القميص موجود يلبسه ظلّ ،،خذ ما تشاء عن الظِلّ ،،،فأنا ميّت غدا وكلّ ثانية ثمينة أرقب فيها هذه الحياة ،،،،ولو ضرَبه أحد لا يضربه ،، يقول : غدا سأفارقك فكيف أضربك ،،! لقد كان ينظر إلى الله ،،،لا ينظر لأحد غيره ،،يقول : لا أعيش تلك الثواني الثمينة إلاّ معه ،،،!

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