بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ;-

(( خير البيوت وشر البيوت ))

قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) الأنعام 152 –

وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده )

فقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها أكل مال اليتيم )

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم ( يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأجج أفواههم نارا فقيل من هم يا رسول الله قال الم تر إن الله تعالى يقول ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) فذلك يعتبر سحت

وقوله تعالى في الكتاب الكريم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) النساء 6

وفى صحيح البخاري إن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال ( إنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى -

وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ) وأشار بالسبابة الوسطى )

وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم ( من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى وجب الله له الجنة الايعمل ذنبا لا يغفر ) والقصد هنا ذنوب الكبائر مثل الربا و والجور والسحت وعقوق الوالدين والخ من الذنوب التي ليغفرها الله إلا اخذ المظلوم حقه من الظالم أو سامحه –

وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم ( من مسح رأس يتيم لايلمسه ه إلا الله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنه ومن أحسن إلى يتيم عنده كنت إنا وهو هكذا في الجنة ) رواه احمد .

عن أبى الدرداء رضي الله عنه جاء رجل إلى أبى الدرداء ( قال اوصنى بوصية قال رسول الله صل الله عليه وسلم ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك فأنى سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم أتاه رجل يشتكى قسوة قلبه فقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم إن أردت إن يلين قلبك فادن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فان ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك ) وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم ( خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه وأحب عباد الله إلى الله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتيم أو أرملة وروى عن داود عليه السلام انه أوحى إليه من الله تعالى ( ياداود كن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرملة كالزوج الشفيق واعلم كما تزرع كذا تحصد ) وثبت في الصحيحين وأخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة قال ( قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله ) وفى رواية أجره كالمجاهد في سبيل الله. ​