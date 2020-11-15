قطـــرات من القلب

تمعن في معانيـــها وخذ مــا يفيدك منهـــا

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القـطــرة الأولى :

حينما تشـعـر بالضياع

ابحث جاهداً عن نفسك

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القـطــرة الثانية :

سوف تكتشف بأنك موجود

وأنه من المستـحـيل أن تضيع وفي قلبك إيـمـان بـالله

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القـطــرة الثالثة :

ليس عار أن تسقط وأنت تـحـاول أن تقف

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القـطــرة الرابعة :

قطرة الـمـاء تثقب الحجر لا بالعنف

لكن بتواصل الـسـقوط

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القـطــرة الخامسة :

ربما لا نملك الـحـب

ولكننا نملك الإنســانية

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القـطــرة السادسة :

ربما لا نملك القدرة على إسـعـاد الآخرين

ولكننا نستطيع أن نبـعـد عنهم أشواك الألم

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القـطــرة السابعة :

الأدب والأخلاق ثوب الروح

فكيف يستطيع الإنسان أن يتـخـلى عن أناقته

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القـطــرة الثامنة :

أمنح نفسك الـحـق بأن تكون نفسك

لست بـحـاجة لأن تتطابق مع أي صورة مهمــا تكن

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القـطــرة التاسعة :

إن الرفيق الوحيد الذي لا يـخـذلك مطلقا ،

هو أنت

فثق بنفسك وقدرتها دوماً

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القـطــرة العاشرة :

الأمل تصنـعـه الأرواح القوية

لا تكن ضـعـيفا يهــزمك الـيأس ​