إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
قطـــرات من القلب
تمعن في معانيـــها وخذ مــا يفيدك منهـــا
..
القـطــرة الأولى :
حينما تشـعـر بالضياع
ابحث جاهداً عن نفسك
..
القـطــرة الثانية :
سوف تكتشف بأنك موجود
وأنه من المستـحـيل أن تضيع وفي قلبك إيـمـان بـالله
..
القـطــرة الثالثة :
ليس عار أن تسقط وأنت تـحـاول أن تقف
..
القـطــرة الرابعة :
قطرة الـمـاء تثقب الحجر لا بالعنف
لكن بتواصل الـسـقوط
..
القـطــرة الخامسة :
ربما لا نملك الـحـب
ولكننا نملك الإنســانية
..
القـطــرة السادسة :
ربما لا نملك القدرة على إسـعـاد الآخرين
ولكننا نستطيع أن نبـعـد عنهم أشواك الألم
..
القـطــرة السابعة :
الأدب والأخلاق ثوب الروح
فكيف يستطيع الإنسان أن يتـخـلى عن أناقته
..
القـطــرة الثامنة :
أمنح نفسك الـحـق بأن تكون نفسك
لست بـحـاجة لأن تتطابق مع أي صورة مهمــا تكن
..
القـطــرة التاسعة :
إن الرفيق الوحيد الذي لا يـخـذلك مطلقا ،
هو أنت
فثق بنفسك وقدرتها دوماً
..
القـطــرة العاشرة :
الأمل تصنـعـه الأرواح القوية
لا تكن ضـعـيفا يهــزمك الـيأس
تمعن في معانيـــها وخذ مــا يفيدك منهـــا
..
القـطــرة الأولى :
حينما تشـعـر بالضياع
ابحث جاهداً عن نفسك
..
القـطــرة الثانية :
سوف تكتشف بأنك موجود
وأنه من المستـحـيل أن تضيع وفي قلبك إيـمـان بـالله
..
القـطــرة الثالثة :
ليس عار أن تسقط وأنت تـحـاول أن تقف
..
القـطــرة الرابعة :
قطرة الـمـاء تثقب الحجر لا بالعنف
لكن بتواصل الـسـقوط
..
القـطــرة الخامسة :
ربما لا نملك الـحـب
ولكننا نملك الإنســانية
..
القـطــرة السادسة :
ربما لا نملك القدرة على إسـعـاد الآخرين
ولكننا نستطيع أن نبـعـد عنهم أشواك الألم
..
القـطــرة السابعة :
الأدب والأخلاق ثوب الروح
فكيف يستطيع الإنسان أن يتـخـلى عن أناقته
..
القـطــرة الثامنة :
أمنح نفسك الـحـق بأن تكون نفسك
لست بـحـاجة لأن تتطابق مع أي صورة مهمــا تكن
..
القـطــرة التاسعة :
إن الرفيق الوحيد الذي لا يـخـذلك مطلقا ،
هو أنت
فثق بنفسك وقدرتها دوماً
..
القـطــرة العاشرة :
الأمل تصنـعـه الأرواح القوية
لا تكن ضـعـيفا يهــزمك الـيأس