تمرد القلم🤐

randa.hac
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 21 جويلية 2020
- المشاركات
- 155
- النقاط
- 13
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- constantine
- الجنس
- أنثى
السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته
اشتقت لهذا الركن من المنتدى ولكن عقلي لا يزال مُتعب والإلهام قد غادرني هاته الفترة ولكن ارجو ان يعود في اقرب وقت فقلمي يحترق شوقا للكتابة، للتعبير بحرية والبوح بما لا يستطيع لساني البوح به ، وهاهو في آخر خرجاته يتمرد ليكتسب عادة جديدة غريبة عني ولم ألحظها في أحد قبلي ربما وهي اجاباتي للاسئلة المعلقة في الكتب. هي ردود على حوارات من طرف واحد او تخيل لإتمام مشهد ناقص
لا اعلم ان كانت جيدة او سيئة او حتى تشويه للكتب ولكنها ممتعة، جداا ممتعة
وهذه بعض الامثلة عمّا اقصده
واعتذر قبلا على رداءة الخط.
.
اشتقت لهذا الركن من المنتدى ولكن عقلي لا يزال مُتعب والإلهام قد غادرني هاته الفترة ولكن ارجو ان يعود في اقرب وقت فقلمي يحترق شوقا للكتابة، للتعبير بحرية والبوح بما لا يستطيع لساني البوح به ، وهاهو في آخر خرجاته يتمرد ليكتسب عادة جديدة غريبة عني ولم ألحظها في أحد قبلي ربما وهي اجاباتي للاسئلة المعلقة في الكتب. هي ردود على حوارات من طرف واحد او تخيل لإتمام مشهد ناقص
لا اعلم ان كانت جيدة او سيئة او حتى تشويه للكتب ولكنها ممتعة، جداا ممتعة
وهذه بعض الامثلة عمّا اقصده
واعتذر قبلا على رداءة الخط.
.