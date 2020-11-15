تمرد القلم🤐

السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاتهاشتقت لهذا الركن من المنتدى ولكن عقلي لا يزال مُتعب والإلهام قد غادرني هاته الفترة ولكن ارجو ان يعود في اقرب وقت فقلمي يحترق شوقا للكتابة، للتعبير بحرية والبوح بما لا يستطيع لساني البوح به ، وهاهو في آخر خرجاته يتمرد ليكتسب عادة جديدة غريبة عني ولم ألحظها في أحد قبلي ربما وهي اجاباتي للاسئلة المعلقة في الكتب. هي ردود على حوارات من طرف واحد او تخيل لإتمام مشهد ناقصلا اعلم ان كانت جيدة او سيئة او حتى تشويه للكتب ولكنها ممتعة، جداا ممتعةوهذه بعض الامثلة عمّا اقصدهواعتذر قبلا على رداءة الخط