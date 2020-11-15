تمرد القلم🤐

randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
155
النقاط
13
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته

اشتقت لهذا الركن من المنتدى ولكن عقلي لا يزال مُتعب والإلهام قد غادرني هاته الفترة ولكن ارجو ان يعود في اقرب وقت فقلمي يحترق شوقا للكتابة، للتعبير بحرية والبوح بما لا يستطيع لساني البوح به ، وهاهو في آخر خرجاته يتمرد ليكتسب عادة جديدة غريبة عني ولم ألحظها في أحد قبلي ربما وهي اجاباتي للاسئلة المعلقة في الكتب. هي ردود على حوارات من طرف واحد او تخيل لإتمام مشهد ناقص
لا اعلم ان كانت جيدة او سيئة او حتى تشويه للكتب ولكنها ممتعة، جداا ممتعة
وهذه بعض الامثلة عمّا اقصده
واعتذر قبلا على رداءة الخط😁😁.
20201115_165816.jpg
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20201115_165854.png20201115_165836.jpg
 
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