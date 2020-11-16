بعد نشر محادثاتهم : مباحث الرياض تلقي القبض على 16 مواطن متورطين بشراء شهادات مزورة

عكاظ (الرياض) الاثنين 16 نوفمبر 2020

صَرّحَ مساعد المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير وبالتحري والتدقيق اسفرت عن القاء القبض على 16 مواطن خلال اقل من اسبوع , حيث تبين طلبهم شراء شهادات مزورة من حسابات مختصة بتزوير الشهادات على تويتر , وذلك اثر نشر حسابات خاصة بتزوير الشهادات الجامعية محادثات خاصة تعود الى المتهمين تثبت تورطهم بشراء شهادات جامعية مزورة والاتفاق مع المزور على مبالغ تزيد عن 8000 ريال , كما اكد الرائد الكريديس ان المباحث العامة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المختصة بتزوير وبيع الشهادات الجامعية وما ينشر عليها ومتابعة المتورطين في ذلك , واكد الكريديس انه بالتحقيق في مضمون المحادثات المنشورة على احد حسابات تويتر اعترف المتورطين بجرمهم وأكد الرائد الكريديس بأنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم الى النيابة العامةعلما ان تزوير ختم جهة حكومية او ختم احد الموظفين العاملين بالدولة بصفته يعاقب فاعلها بالسجن من سنة الى 7 سنوات مع دفع غرامة تصل الى 300 الف ريال سعودي