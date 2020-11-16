شروط نجاح الحياة الزوجية

سعد606

سعد606

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ذكر
شروط نجاح الحياة الزوجية:
هناك العديد من الأشياء التي تساهم في نجاح الحياة الزوجيّة، وهي ضروريّة لاستمرارها ضمن نظام مستقرّ وصحيّ بعيد عن المشاكل الكبرى التي قد تهدّد الزواج، وتعتبر هذه الأشياء شروطاً من حيث وجوب توافرها بين الزوجين والتي تعتمد بطبيعة الحال عليهما معاً، ومن هذه الشروط:
يعتبر التقارب العاطفيّ من أهم العوامل التي تسهم في نجاح الزواج؛ وذلك لأنّه يتيح لكلا الطرفين أن يفهما بعضهما البعض وأن يناقشا القضايا الجدليّة التي يتعرّضان لها خلال حياتهما بعمق، بالإضافة إلى أنّه يؤدّي إلى خلق مزيد من العاطفة بينهما وهو ما يجعلهما على مستوىً عالٍ من التواصل والقرب، ويتضمّن التقارب العاطفيّ أن يكونا كلاهما منفتحاً على الآخر وذلك عن طريق مشاركة ما يهمّهما وما يقلقهما، وأيضاً مشاركة أحلامهما وآمالهما، والأشياء السيّئة التي يتعرّضان لها، مما يؤدّي إلى خلق مستوىً عالٍ لفهم الآخر عند كلّ منهما، ما يمنع الاختلافات التي قد تحصل بينهما.
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
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محل الإقامة
constantine
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قال سعد606:
شروط نجاح الحياة الزوجية:
هناك العديد من الأشياء التي تساهم في نجاح الحياة الزوجيّة، وهي ضروريّة لاستمرارها ضمن نظام مستقرّ وصحيّ بعيد عن المشاكل الكبرى التي قد تهدّد الزواج، وتعتبر هذه الأشياء شروطاً من حيث وجوب توافرها بين الزوجين والتي تعتمد بطبيعة الحال عليهما معاً، ومن هذه الشروط:
يعتبر التقارب العاطفيّ من أهم العوامل التي تسهم في نجاح الزواج؛ وذلك لأنّه يتيح لكلا الطرفين أن يفهما بعضهما البعض وأن يناقشا القضايا الجدليّة التي يتعرّضان لها خلال حياتهما بعمق، بالإضافة إلى أنّه يؤدّي إلى خلق مزيد من العاطفة بينهما وهو ما يجعلهما على مستوىً عالٍ من التواصل والقرب، ويتضمّن التقارب العاطفيّ أن يكونا كلاهما منفتحاً على الآخر وذلك عن طريق مشاركة ما يهمّهما وما يقلقهما، وأيضاً مشاركة أحلامهما وآمالهما، والأشياء السيّئة التي يتعرّضان لها، مما يؤدّي إلى خلق مستوىً عالٍ لفهم الآخر عند كلّ منهما، ما يمنع الاختلافات التي قد تحصل بينهما.
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صدقت في قولك. وقبل كلمة عاطفي قلت كلمة تقارب. وهي الكلمة الاساسية لنجاح اي علاقة. تقارب فكري وخلقي وديني وعاطفي هو ما يجلب المودة والرحمة بين الزوجين ويصل بهم الى علاقة هادئة لهم ولابناءهم في رايي.
 
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