anesanes
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كتاب كورونا إنذار كاذب؟ : حقائق وأرقام . pdf
لغة كتاب : إنجليزي
أفضل الكتب مبيعًا في ألمانيا. في حزيران 2020 كورونا انذار كاذب؟ انفجرت في السوق الألمانية ، وبيعت 200000 نسخة و 75000 كتاب إلكتروني في ستة أسابيع. لا يوجد موضوع آخر يغفل انتباهنا مثل فيروس كورونا COVID-19 ، المرض المعدي الذي يسببه. كان هناك طوفان عالمي من الآراء المتناقضة والأخبار المزيفة والمعلومات الخاضعة للسيطرة السياسية. أدت وجهات النظر المختلفة حول المخاطر التي يشكلها الوباء إلى انقسام وارتباك عميقين داخل الحكومات والمجتمع وحتى بين الأصدقاء والعائلة.
رابط تحميل : https://up-4ever.org/ujgvgn8skvap
لغة كتاب : إنجليزي
أفضل الكتب مبيعًا في ألمانيا. في حزيران 2020 كورونا انذار كاذب؟ انفجرت في السوق الألمانية ، وبيعت 200000 نسخة و 75000 كتاب إلكتروني في ستة أسابيع. لا يوجد موضوع آخر يغفل انتباهنا مثل فيروس كورونا COVID-19 ، المرض المعدي الذي يسببه. كان هناك طوفان عالمي من الآراء المتناقضة والأخبار المزيفة والمعلومات الخاضعة للسيطرة السياسية. أدت وجهات النظر المختلفة حول المخاطر التي يشكلها الوباء إلى انقسام وارتباك عميقين داخل الحكومات والمجتمع وحتى بين الأصدقاء والعائلة.
رابط تحميل : https://up-4ever.org/ujgvgn8skvap