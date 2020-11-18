ما حكم الوشم وهل تجب إزالته أو لا تجب لمن وقع فيه ثم تاب ؟

Ma$Ter
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نهى الرسول عليه السلام عن الوشم وبالغ في النهي خاصة النساء
فقال : لعن الله الواشمات والمستوشمات فإذًا الجواب من حيث القسم الأول من السؤال, ما حكم الوشم ؟
الجواب طبعا لا يجوز شيء لعن عليه الرسول النساء فالرجال من باب أولى.
أما هل يجب إزالته؟
فالجواب هذا ينبغي أن يشاركنا بعض الأطباء, إذا كان يمكن إزالة أثر الوشم بدون إضرار بالموشوم فهذا أمر واجب لأنه إزالة أثرالمنكر واجب وإبقاؤه منكر آخر أما إذا كان يترتب من وراء إزالته ضرريصيب الموشوم بهذا الوشم فحينئذ يبقى الوشم كما هو ولعله يذكره بمعصيته وبالتالي هذا الذي يذكره بمعصيته يذكره بأن يعود إلى ربه
ويستغفره من ذنبه.