اسعار الذهب اليوم 18/11/2020

حميدة الخلق
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مازالت اسعار الذهب تتحرك في الاتجاه الهابط من القمة 1899.00 ومن المتوقع استمرار الهبوط لاختبار الدعم 1860
أي كسر ل 1860 يعني هبوط حاد في سعر الذهب لكن الثبات فوق 1860 يعني ان الذهب سوف يدخل لوضعية التداول الجانبي ما بين 1860 و 1899 مرة ثانية.
المصدر: https://yallaforex.ae
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، الثلاثاء.
وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى نحو 198.44ريال (52.92 دولار)، مقابل نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، الثلاثاء.
ولحق سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، أمس.
أي كسر ل 1860 يعني هبوط حاد في سعر الذهب لكن الثبات فوق 1860 يعني ان الذهب سوف يدخل لوضعية التداول الجانبي ما بين 1860 و 1899 مرة ثانية.
المصدر: https://yallaforex.ae
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، الثلاثاء.
وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى نحو 198.44ريال (52.92 دولار)، مقابل نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، الثلاثاء.
ولحق سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، أمس.