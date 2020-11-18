ماذا حدث لمجتمعنا ؟!؟!!

سلام الله عليكمكيراكم غاية ولاان شاء الله تكونو بخير وعلى خير...ها قولولي راكم شايفين واش راني نشوفولا راني نشوف وحدي ؟؟؟؟..هيا سيدي انا راني نشوفالحجاب وين راحكليتوه ؟؟؟ اذا جعتو كولو ماكلة مش حجاب...تكوني متححبة تولي متسرولةالمنطق ميقبلهاش......تكوني متسرولة تولي ..$٪&##...تكوني متجلببة تولي نص متجلببة.........لوين رانا رايحينتمشي في الطريق وتخرجي في هدرات قسما بالله يدوخو عمري سمعتهم ... لولاد ومقالوهمشوتقولي ا اسمحيلي هذي الكلمة حاكمة فيا !!!!!......استغفر الله يقولو هدرات كي شغل صباح الخير .. في هدرتهم العادية ... يهدروهم ؟!؟!ياك انت بنت انثى فتاة ... تشردتي كيمن هك !؟!؟؟.....ّ.......سبحان الله والله البيت ارحم ..... من هذا كله...مكانوش هك تقول انطلقو من الحبس ...ربي يصلح لحوال هذا واش يقول الواحد...ارائكم تهمني في امان الله...