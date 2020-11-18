ماذا حدث لمجتمعنا ؟!؟!!

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 759
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
سلام الله عليكم
كيراكم غاية ولا
ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
...
ها قولولي راكم شايفين واش راني نشوف
ولا راني نشوف وحدي ؟؟؟؟
..
هيا سيدي انا راني نشوف
الحجاب وين راح
كليتوه ؟؟؟ اذا جعتو كولو ماكلة مش حجاب
...
تكوني متححبة تولي متسرولة
المنطق ميقبلهاش
...
...
تكوني متسرولة تولي ..$٪&##
...
تكوني متجلببة تولي نص متجلببة
....
.....
لوين رانا رايحين
تمشي في الطريق وتخرجي في هدرات قسما بالله يدوخو عمري سمعتهم ... لولاد ومقالوهمش
وتقولي ا اسمحيلي هذي الكلمة حاكمة فيا !!!!!
...
...
استغفر الله يقولو هدرات كي شغل صباح الخير .. في هدرتهم العادية ... يهدروهم ؟!؟!
ياك انت بنت انثى فتاة ... تشردتي كيمن هك !؟!؟؟
....
.ّ.......
سبحان الله والله البيت ارحم ..... من هذا كله
...
مكانوش هك تقول انطلقو من الحبس ...
ربي يصلح لحوال هذا واش يقول الواحد
...
ارائكم تهمني في امان الله
...
كيراكم غاية ولا
ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
...
ها قولولي راكم شايفين واش راني نشوف
ولا راني نشوف وحدي ؟؟؟؟
..
هيا سيدي انا راني نشوف
الحجاب وين راح
كليتوه ؟؟؟ اذا جعتو كولو ماكلة مش حجاب
...
تكوني متححبة تولي متسرولة
المنطق ميقبلهاش
...
...
تكوني متسرولة تولي ..$٪&##
...
تكوني متجلببة تولي نص متجلببة
....
.....
لوين رانا رايحين
تمشي في الطريق وتخرجي في هدرات قسما بالله يدوخو عمري سمعتهم ... لولاد ومقالوهمش
وتقولي ا اسمحيلي هذي الكلمة حاكمة فيا !!!!!
...
...
استغفر الله يقولو هدرات كي شغل صباح الخير .. في هدرتهم العادية ... يهدروهم ؟!؟!
ياك انت بنت انثى فتاة ... تشردتي كيمن هك !؟!؟؟
....
.ّ.......
سبحان الله والله البيت ارحم ..... من هذا كله
...
مكانوش هك تقول انطلقو من الحبس ...
ربي يصلح لحوال هذا واش يقول الواحد
...
ارائكم تهمني في امان الله
...