حيث الجميع نيام!

randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
166
النقاط
13
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته....

إعتدت الهرب من مشاكل الحياة وصخبها بالنوم نهارا،
وحين يحل سكون الليل تبدأ حياتي الرعناء، لا شجار ولا شكاوي لا صراخ أو بكاء،

حيث الجميع نيام
فقط أنا ونسمات تُقبِّل كل أركان وجهي تلاعب خصلات شعري، وعيناي هائمة. عيناي من جمال النجوم وروعة الهلال هيام..

أهوى ضجيجا مصدره ضحكاتي وليس صراخ منافقي البشر
إن اردت الصخب صنعته بنفسي بموسيقاي العالية لا ان يُفرَض علي وأُنفذ الأمر.

واذا ضاقت بي الآفاق شكواي لربي تُساقْ
هو يستمع يفهم يُقدِّر يستجيب اذا فلا أريد من بشر نظرة إشفاق

أما البكاء فما أصعب علي منه، فقط تجمعه في مقلتي لا يزول ولا يرحم بالنزول

وهناك رفيقي.. دفتري الذي إهترأت صفحاته من كثرة العبث بها وكترت عليها الخربشات....

رأيكم يهمني 😊
 
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