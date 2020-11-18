حيث الجميع نيام!

السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته....إعتدت الهرب من مشاكل الحياة وصخبها بالنوم نهارا،وحين يحل سكون الليل تبدأ حياتي الرعناء، لا شجار ولا شكاوي لا صراخ أو بكاء،حيث الجميع نيامفقط أنا ونسمات تُقبِّل كل أركان وجهي تلاعب خصلات شعري، وعيناي هائمة. عيناي من جمال النجوم وروعة الهلال هيام..أهوى ضجيجا مصدره ضحكاتي وليس صراخ منافقي البشرإن اردت الصخب صنعته بنفسي بموسيقاي العالية لا ان يُفرَض علي وأُنفذ الأمر.واذا ضاقت بي الآفاق شكواي لربي تُساقْهو يستمع يفهم يُقدِّر يستجيب اذا فلا أريد من بشر نظرة إشفاقأما البكاء فما أصعب علي منه، فقط تجمعه في مقلتي لا يزول ولا يرحم بالنزولوهناك رفيقي.. دفتري الذي إهترأت صفحاته من كثرة العبث بها وكترت عليها الخربشات....رأيكم يهمني