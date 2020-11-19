دعاء جامع

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
191
العمر
35
الجنس
ذكر
دعاء جامع

عن معاوية بن قرة قال : كان أبو الدرداء يقول :« اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانَاً دَائِمَاً ، وَعِلْمَاً نَافِعَاً ، وَهَدْيَاً قَيِّمَاً » قال معاوية : « فَنَرَى أَنَّ مِنَ الإِيْمَانِ إِيْمَانَاً لَيْسَ بِدَائِمٍ ، وَمِنَ الْعِلْمِ عِلْمَاً لا يَنْفَعُ ، وَمِنَ الْهَدِي هَدْيَاً لَيْسَ بِقَيِّمٍ» الإيمان لابن أبي شيبة (106).
هذا دعاء عظيم جامع يؤثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وكفى بتعليق تلميذه معاوية تبيانًا له.

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,039
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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