دعاء جامع



عن معاوية بن قرة قال : كان أبو الدرداء يقول :« اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانَاً دَائِمَاً ، وَعِلْمَاً نَافِعَاً ، وَهَدْيَاً قَيِّمَاً » قال معاوية : « فَنَرَى أَنَّ مِنَ الإِيْمَانِ إِيْمَانَاً لَيْسَ بِدَائِمٍ ، وَمِنَ الْعِلْمِ عِلْمَاً لا يَنْفَعُ ، وَمِنَ الْهَدِي هَدْيَاً لَيْسَ بِقَيِّمٍ» الإيمان لابن أبي شيبة (106).

هذا دعاء عظيم جامع يؤثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وكفى بتعليق تلميذه معاوية تبيانًا له.



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله