محامي ترامب في موقف محرج بسبب "صبغة شعره الرديئة

أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن، عاش رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظات محرجة، حيث سالت صبغة شعره التي بدا أنها "رديئة" على وجهه.وشعر جولياني (76 عاما) بأن هناك شيئا يتدفق على خديه، معتقدا على ما يبدو أنه مجرد عرق، فأخرج منديلا من جبيه ومسح وجهه، وفقاً لـ (سكاي نيوز عربية).لكن الذي كان يتدفق على وجه المحامي الشهير لم يكن عرقا فحسب، بل صبغة الشعر، إذ كان لون السائل المتدفق أسود.وبدا الخجل واضحا على جولياني في تلك اللحظات، خاصة بعدما فشل في مسح صبغة الشعر المختلطة بالعرق بشكل كامل.كان جولياني يتحدث في المؤتمر الصحفي عن الدعاوى القانونية، التي رفعها ترامب على خلفية اتهاماته بوجود تزوير في الانتخابات التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن.