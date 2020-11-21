اقترحو لي كتابا

saho souhila

saho souhila

:: عضو مُتميز ::
إنضم
29 نوفمبر 2015
المشاركات
1,469
النقاط
691
محل الإقامة
مع دآرنآآ ^^
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا اهل المنتدى الغالي على قلبي
اتمنى ان يكون الجميع بخير و الحمد لله

احتاج محبي القراءة و المطالعين هنا
اقترحو لي كتاب اقراه في مجال التطوير الذاتي و التنمية البشرية او تحفيزي و قد اعجبكم ام سمعتم عنه
من غير نظرية الفستق و المميز بالاصفر

و شكرا مسبقا:D
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,089
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله اختي وانت
اقترح عليك كتابان هما للدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله تعالى
قوة التفكير
10 أساليب للسعادة الحقيقية
ان شاء الله تستفيدي منهما
 
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