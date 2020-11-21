اقترحو لي كتابا

saho souhila
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 1,469
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- مع دآرنآآ ^^
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا اهل المنتدى الغالي على قلبي
اتمنى ان يكون الجميع بخير و الحمد لله
احتاج محبي القراءة و المطالعين هنا
اقترحو لي كتاب اقراه في مجال التطوير الذاتي و التنمية البشرية او تحفيزي و قد اعجبكم ام سمعتم عنه
من غير نظرية الفستق و المميز بالاصفر
و شكرا مسبقا
اتمنى ان يكون الجميع بخير و الحمد لله
احتاج محبي القراءة و المطالعين هنا
اقترحو لي كتاب اقراه في مجال التطوير الذاتي و التنمية البشرية او تحفيزي و قد اعجبكم ام سمعتم عنه
من غير نظرية الفستق و المميز بالاصفر
و شكرا مسبقا