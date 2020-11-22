گلُمِآتَگِ آلُزَهٌرَّ ..بُلَ گِقُطٌرَآتِ الَعُسِلّ

السلامٌ ورحمة من الله عليكم يَ أحبّهـ ,,,



طبتم وطابت اوقاتكم ,,,







روى عن شقيق آلبلخي انه قال لحاتم آلآصم :

قد صحبتني مدة .. فماذاتعلمت !

قال : ثمان مسائل ..













الأولى :















فاني نظرت الى الخلق .. فاذا كل شخص له محبوب

فاذا وصل الى القبر فارقه محبوبه ..

فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي بالقبر











الثانية :









فاني نظرت الى قوله تعالى و ( نَهَىْ الْنَفْسَ عَنِ الْهَوَىْ )

فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعه الله











الثالثة :











فإني رأيت كل من معه شيئ له قيمة عنده يحفظه

فنظرت إلى قوله تعالى ( مَا عِنْدَكَمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ )

فكلما وقع معي شيئ له قيمة وجهته إلى الله ليبقى لي عنده













الرابعة :











فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف









وليست بشيء .. فنظرت الى قوله تعالى

( إِنْ أَكْرَمَكَمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ )

فعملت بالتقوى حتى أكون عند الله كريما













الخامسة :









فإني رأيت الناس يتحاسدون فنظرت إلى قوله تعالى







( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهَمْ فِيْ الحَـيَاةِ الدُنْيَا )

فتركت الحسد بالكلية .. لأن الحسد اعتراض على الله سبحانه







السادسة :







رأيت الناس يتعادون ، فنظرت إلى قوله تعالى :







( إِنَ الشَيْطَانَ لَكـُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَاً )

فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا









السابعة :







رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق, فنظرت إلى قوله تعالى

( وَمَا مِنْ دَابَةٍعَلَى الأَرْضِ إِلاَ عَلَى الله رِزْقُهَا )

فاشتغلت بما له علي

وتركت ما لي عنده ثقة به ويقينا بما عنده









الثامنة :







رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحه أبدانهم

فتوكلت على الله .. ( فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكْلْ عَلَىَ الله )











أسأل رب آلعرش آلعظيم ..

أن ينقي قلوبنا من الذنوب والخطايا كمآ ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,,, ​