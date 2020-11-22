گلُمِآتَگِ آلُزَهٌرَّ ..بُلَ گِقُطٌرَآتِ الَعُسِلّ

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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- فار إلى الله
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السلامٌ ورحمة من الله عليكم يَ أحبّهـ ,,,
طبتم وطابت اوقاتكم ,,,
روى عن شقيق آلبلخي انه قال لحاتم آلآصم :
قد صحبتني مدة .. فماذاتعلمت !
قال : ثمان مسائل ..
الأولى :
فاني نظرت الى الخلق .. فاذا كل شخص له محبوب
فاذا وصل الى القبر فارقه محبوبه ..
فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي بالقبر
الثانية :
فاني نظرت الى قوله تعالى و ( نَهَىْ الْنَفْسَ عَنِ الْهَوَىْ )
فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعه الله
الثالثة :
فإني رأيت كل من معه شيئ له قيمة عنده يحفظه
فنظرت إلى قوله تعالى ( مَا عِنْدَكَمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ )
فكلما وقع معي شيئ له قيمة وجهته إلى الله ليبقى لي عنده
الرابعة :
فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف
وليست بشيء .. فنظرت الى قوله تعالى
( إِنْ أَكْرَمَكَمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ )
فعملت بالتقوى حتى أكون عند الله كريما
الخامسة :
فإني رأيت الناس يتحاسدون فنظرت إلى قوله تعالى
( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهَمْ فِيْ الحَـيَاةِ الدُنْيَا )
فتركت الحسد بالكلية .. لأن الحسد اعتراض على الله سبحانه
السادسة :
رأيت الناس يتعادون ، فنظرت إلى قوله تعالى :
( إِنَ الشَيْطَانَ لَكـُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَاً )
فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا
السابعة :
رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق, فنظرت إلى قوله تعالى
( وَمَا مِنْ دَابَةٍعَلَى الأَرْضِ إِلاَ عَلَى الله رِزْقُهَا )
فاشتغلت بما له علي
وتركت ما لي عنده ثقة به ويقينا بما عنده
الثامنة :
رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحه أبدانهم
فتوكلت على الله .. ( فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكْلْ عَلَىَ الله )
أسأل رب آلعرش آلعظيم ..
أن ينقي قلوبنا من الذنوب والخطايا كمآ ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,,,
طبتم وطابت اوقاتكم ,,,
روى عن شقيق آلبلخي انه قال لحاتم آلآصم :
قد صحبتني مدة .. فماذاتعلمت !
قال : ثمان مسائل ..
الأولى :
فاني نظرت الى الخلق .. فاذا كل شخص له محبوب
فاذا وصل الى القبر فارقه محبوبه ..
فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي بالقبر
الثانية :
فاني نظرت الى قوله تعالى و ( نَهَىْ الْنَفْسَ عَنِ الْهَوَىْ )
فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعه الله
الثالثة :
فإني رأيت كل من معه شيئ له قيمة عنده يحفظه
فنظرت إلى قوله تعالى ( مَا عِنْدَكَمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ )
فكلما وقع معي شيئ له قيمة وجهته إلى الله ليبقى لي عنده
الرابعة :
فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف
وليست بشيء .. فنظرت الى قوله تعالى
( إِنْ أَكْرَمَكَمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ )
فعملت بالتقوى حتى أكون عند الله كريما
الخامسة :
فإني رأيت الناس يتحاسدون فنظرت إلى قوله تعالى
( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهَمْ فِيْ الحَـيَاةِ الدُنْيَا )
فتركت الحسد بالكلية .. لأن الحسد اعتراض على الله سبحانه
السادسة :
رأيت الناس يتعادون ، فنظرت إلى قوله تعالى :
( إِنَ الشَيْطَانَ لَكـُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَاً )
فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا
السابعة :
رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق, فنظرت إلى قوله تعالى
( وَمَا مِنْ دَابَةٍعَلَى الأَرْضِ إِلاَ عَلَى الله رِزْقُهَا )
فاشتغلت بما له علي
وتركت ما لي عنده ثقة به ويقينا بما عنده
الثامنة :
رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحه أبدانهم
فتوكلت على الله .. ( فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكْلْ عَلَىَ الله )
أسأل رب آلعرش آلعظيم ..
أن ينقي قلوبنا من الذنوب والخطايا كمآ ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,,,