گلُمِآتَگِ آلُزَهٌرَّ ..بُلَ گِقُطٌرَآتِ الَعُسِلّ ||

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلامٌ ورحمة من الله عليكم يَ أحبّهـ ,,,

طبتم وطابت اوقاتكم ,,,



روى عن شقيق آلبلخي انه قال لحاتم آلآصم :
قد صحبتني مدة .. فماذاتعلمت !
قال : ثمان مسائل ..






الأولى :







فاني نظرت الى الخلق .. فاذا كل شخص له محبوب
فاذا وصل الى القبر فارقه محبوبه ..
فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي بالقبر





الثانية :




فاني نظرت الى قوله تعالى و ( نَهَىْ الْنَفْسَ عَنِ الْهَوَىْ )
فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعه الله





الثالثة :





فإني رأيت كل من معه شيئ له قيمة عنده يحفظه
فنظرت إلى قوله تعالى ( مَا عِنْدَكَمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ )
فكلما وقع معي شيئ له قيمة وجهته إلى الله ليبقى لي عنده






الرابعة :





فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف




وليست بشيء .. فنظرت الى قوله تعالى
( إِنْ أَكْرَمَكَمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ )
فعملت بالتقوى حتى أكون عند الله كريما






الخامسة :




فإني رأيت الناس يتحاسدون فنظرت إلى قوله تعالى



( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهَمْ فِيْ الحَـيَاةِ الدُنْيَا )
فتركت الحسد بالكلية .. لأن الحسد اعتراض على الله سبحانه



السادسة :



رأيت الناس يتعادون ، فنظرت إلى قوله تعالى :



( إِنَ الشَيْطَانَ لَكـُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَاً )
فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا




السابعة :



رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق, فنظرت إلى قوله تعالى
( وَمَا مِنْ دَابَةٍعَلَى الأَرْضِ إِلاَ عَلَى الله رِزْقُهَا )
فاشتغلت بما له علي
وتركت ما لي عنده ثقة به ويقينا بما عنده




الثامنة :



رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحه أبدانهم
فتوكلت على الله .. ( فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكْلْ عَلَىَ الله )





أسأل رب آلعرش آلعظيم ..
أن ينقي قلوبنا من الذنوب والخطايا كمآ ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,,,
 
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