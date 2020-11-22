أسماء صغار الحيوانات

صغير الأسد يسمى شبل

صغير الضبع يسمى فرغل

صغير الخنزير يسمى خنوص

صغير الأرنب يسمى خرنق

صغير الفأر يسمى درص

صغير الضب يسمى حسل

صغير الدب يسمى ديسم

صغير الثعلب يسمى هجرس

صغير الكلب يسمى جرو

صغير الذئب يسمى السمع

صغير النعامة يسمى رأل

صغير الكروان يسمى الليل

صغير الفيل يسمى دغفل

صغير الظبي يسمى طلا أو خشف

صغير الضفدع يسمى شرغ

صغير القرد يسمى قشة

صغير الفرس يسمى مهر

صغير الحمار يسمى جحش

صغير البقرة يسمى عجل

صغير الخروف يسمى حمل

صغير الماعز يسمى جدي

صغير النسر يسمى هيثم

صغير العقاب يسمى هيثم

صغير الحمام يسمى جوزل

صغير النمل يسمى ذر

صغير الذباب يسمى خوقع

صغير الجراد يسمى دبى

صغير الغنم يسمى نقد



تسميات أناث الحيوانات









يسمي العرب أنثى الأرنب : أرنبه وخرنقه وعكرسه و دمول.

أنثى الأسد: لبؤه سبعه أم العباس أم كلثوم أم الحارث.

أنثى النمر: خنيمه وكثعم وعسبره و أم فارس.

أنثى الغزال: ظبيه وخنساء وخوله وشادن.

أنثى العقرب: شبوه وشوله و شبدعه وأم غسان.

أنثى الذئب : سرحانه وعسقله وسنداوة.

أنثى البغل: بغله وسفواء.

أنثى الثعلب: ثعاله وأم عويل.

أنثى الحمار: أتان وأم جحش وأم نافع.

أنثى الدب : جهبر وجهيزه.

أنثى الضب :عدمله.

أنثى الفأر :فرنب و قرنب و أم راشد.

أنثى الفهد : كشماء وكشمه.

أنثى القرد : مي وزناءة وقشه.

أنثى الفيل : عيثوم وزندبيل.

أنثى النمل : قسعاء



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