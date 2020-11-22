أسماء صغار الحيوانات

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,104
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صغير الأسد يسمى شبل
صغير الضبع يسمى فرغل
صغير الخنزير يسمى خنوص
صغير الأرنب يسمى خرنق
صغير الفأر يسمى درص
صغير الضب يسمى حسل
صغير الدب يسمى ديسم
صغير الثعلب يسمى هجرس
صغير الكلب يسمى جرو
صغير الذئب يسمى السمع
صغير النعامة يسمى رأل
صغير الكروان يسمى الليل
صغير الفيل يسمى دغفل
صغير الظبي يسمى طلا أو خشف
صغير الضفدع يسمى شرغ
صغير القرد يسمى قشة
صغير الفرس يسمى مهر
صغير الحمار يسمى جحش
صغير البقرة يسمى عجل
صغير الخروف يسمى حمل
صغير الماعز يسمى جدي
صغير النسر يسمى هيثم
صغير العقاب يسمى هيثم
صغير الحمام يسمى جوزل
صغير النمل يسمى ذر
صغير الذباب يسمى خوقع
صغير الجراد يسمى دبى
صغير الغنم يسمى نقد

تسميات أناث الحيوانات




يسمي العرب أنثى الأرنب : أرنبه وخرنقه وعكرسه و دمول.
أنثى الأسد: لبؤه سبعه أم العباس أم كلثوم أم الحارث.
أنثى النمر: خنيمه وكثعم وعسبره و أم فارس.
أنثى الغزال: ظبيه وخنساء وخوله وشادن.
أنثى العقرب: شبوه وشوله و شبدعه وأم غسان.
أنثى الذئب : سرحانه وعسقله وسنداوة.
أنثى البغل: بغله وسفواء.
أنثى الثعلب: ثعاله وأم عويل.
أنثى الحمار: أتان وأم جحش وأم نافع.
أنثى الدب : جهبر وجهيزه.
أنثى الضب :عدمله.
أنثى الفأر :فرنب و قرنب و أم راشد.
أنثى الفهد : كشماء وكشمه.
أنثى القرد : مي وزناءة وقشه.
أنثى الفيل : عيثوم وزندبيل.
أنثى النمل : قسعاء

 
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