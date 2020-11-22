الفرق بين الورود و الزهور

السلام عليكم رورحمة الله وبركاتهالكثير منا لا يفرق بين الازهار والورودلكنرغم اختلاط استخدام المصطلحين الا ان هناك فرقاً كبيراً في المعنى بينهما ...فكل وردة زهرة ، لكن ليست كل زهرة وردة ...الورد هو أحد أنوع الأزهار المعروف بتعدد ألوانهالأحمر ...الأبيض ... الوردي الأصفر البرتقالوكذلك يُعرف برائحته الزكيّة ...أوراقه معرّقة شبكياً ( نبات من ذوات الفلقتين )حافات الاوراق مسننة منشارية الشكل ، تحمل سيقانه بعض الأشواك الخطافية ومن هنا جاء المثل القائل أن الورود الجميلة تحمل الأشواك ...يعطي النبات ثماراً صغيرة كاذبة ...هذا يعني أن الورد هو نوع خاص من الأزهار ...أما الأزهار فهو وصف عام يندرج تحته عدد كبير من الأنواع الزهرية التابعة لعوائل مختلفة من النباتات ...وقد تقسم الازهار تقسيماً عاماً إلى أزهار مفردة أو نورات ( النورة : مجموعة من الأزهار المتجمعه ) ...أي أن مفهوم الزهرة عام وشامل ...والزهور ذات رائحة زكيةو منها تستخرج العطوراما الورود فهي تكون جميلة الشكلو لكن لا رائحة لها او انها غير زكية الرائحةأي أن الزهرة لها رائحة عكس الوردةو الزهرة تتحول إلى ثمرةأماالوردة فتبقى وردة ان الزهر قصير القامة بينما الورد أطول منه..و الزهرة هي اسم عام،،اما الوردة فهي نوع من الزهورهذا مالدي الآن..و هذه بعض الورود و الأزهار البريةالعرعر،الطلح،السلم،السدر،الزيتون البري.السمر،الرمث، الغضا، الطرفاء. الأرطى ،الشيح الغضا ، الأثل. السرح ، الأراك،الدوم،الشورى. العوسج،الحمض.الورد في التراث العربي أعتبر العرب، أن الورد سلطان الزهور، ونصبوه ملكا بلا منازع عليها،وكان بعضهم يفضل الورد على غيره، فيما الذين فضلوا غيره كانوا قلة.ومن بين ما قاله الشعراء تفضيلا للورد وتأكيدا لرئاسته، أبيات الشاعر أبو الطيب العلمي:ورد الربيع، فمرحبـــــــــا بوروده .....وبنور بهجته ونـــــــور وروده​