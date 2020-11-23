

الراسخون

نبيل عبد المحيي الحجيلي



مِنَنُ اللهِ على العِبَادِ عَظِيمَةٌ..

وأجَلُّهُنَّ: الإسلامُ والسُّنَّة..

وسَنَامُ ذَلِكَ مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لأنْ يَنْهَلَ مِنْ مَعِيْنِ الوَحْيَيْن..

فَعَلِمَ.. وتَعَلَّمَ.. وعَمِلَ.. فَعَلَّمَ

وأولئِكَ هُمُ

الرَّاسِخُوْن

يَأبَى البَيَانُ بَأنْ يُنِيْخَ رِكَابَهُ *** حَتَّى يُلاقِي أهلَهُ وصِحَابَهُ

فَيَسِيلُ قَطْراً بِالمَعَانِيَ سَائِغَاً *** عَذْبَاً، ويَسقِي بِالبَدِيعِ تُرَابَهُ

فَترَاهَا بَينَ العَالَمِينَ زُهُورَهُ *** وترَاهُ بَينَ (الرَّاسِخِينَ) لُبَابَهُ

قَومٌ لَهُمْ بَينَ المَآثِرِ رايَةٌ *** بِالعِلمِ تَرْجُو نَفْعَهُ وثَوَابَهُ

نَشَرُوا فَرَائِدَهُ الحِسَانَ فَأشرَقَتْ *** صَفَحَاتُ قَلْبٍ لَمْ يُطِقْ أوْصَابَهُ

أنِفُوا الدُّجَى ; لَمْ يَرْتَضُوهُ مُصَاحِبَاً *** كَالبَدرِ يُرْسِلُ لِلوَرَى تِرْحَابَهُ

ألِفُوا المَوَاعِظَ والرَّقَائِقَ حِكْمَةً *** تَنسَابُ غَيثَاً.. مَا ألَذَّ عُبَابَهُ!

عَرَفُوا (الإلَهَ) فَعَظَّمُوهُ ووقَّرُوا *** أسمَاءَهُ، وصِفَاتَهُ، وكِتَابَهُ

فَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وتَأمَّلُوا *** إعجَازَهُ، وبَيَانَهُ، ورِحَابَهُ

لَبُّوا نَدَاءَ (اللهِ) يَومَ دَعَاهُمُ *** طُوبَى لِمَن كَانَ التُّقَى جِلبَابَهُ

مَاالعِلمُ إلاَّ خَشْيَةٌ وإنَابَةٌ *** للهِ يُؤتِي رَحمَةً أحبَابَهُ

فَاللهَ أسألُ أنْ يُبَارِكَ سَعيَهُمْ *** ويَظَلُّ كُلٌ حَاضِنَاً مِحْرَابَهُ

ويَمُنُّ ربِّي بِالثَّبَاتِ عَلَيهُمُ *** حَتَّى يُلاقُوا أحمَداً وصِحَابَهُ.........................عن موقع الالوكة

