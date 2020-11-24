*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,429
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أسعد الله أوقات الجميع إن شاء الله تكونوا بخير أهل اللمة الحبيبة
رغم بعض الأماكن المخيفة لكنها حقا جميلة
أترككم مع الصور
شجرة نمت وسط البيانو، كاليفورنيا
سكة قطارات مهجورة، باريس
عجلة دوارة مهجورة، فرجينيا الغربية
سكة قطارات مهجورة عمرها 160 عامًا، باريس
سكة قطارات مهجورة في أبخازيا، جورجيا
مدينة صيد مهجورة في كامتشاتكا، روسيا
غرفة فندقية مهجورة
https://abunawaf.com/06715-أماكن-مهجورة-احتلتها-الطبيعة/بريبيات/
مدينة بريبيات المهجورة، أوكرانيا
أنغكور وات، كمبوديا
برج تبريد، بلجيكا
قصر مهجور، كيلجرفان، إيرلندا
سفينة مهجورة، سيدني، أستراليا
الكثبان الرملية في مدينة تعدين مهجورة، ناميبيا
مطحنة مهجورة في سورينتو، إيطاليا
أسعد الله أوقات الجميع إن شاء الله تكونوا بخير أهل اللمة الحبيبة
رغم بعض الأماكن المخيفة لكنها حقا جميلة
أترككم مع الصور
شجرة نمت وسط البيانو، كاليفورنيا
سكة قطارات مهجورة، باريس
عجلة دوارة مهجورة، فرجينيا الغربية
سكة قطارات مهجورة عمرها 160 عامًا، باريس
سكة قطارات مهجورة في أبخازيا، جورجيا
مدينة صيد مهجورة في كامتشاتكا، روسيا
غرفة فندقية مهجورة
https://abunawaf.com/06715-أماكن-مهجورة-احتلتها-الطبيعة/بريبيات/
مدينة بريبيات المهجورة، أوكرانيا
أنغكور وات، كمبوديا
برج تبريد، بلجيكا
قصر مهجور، كيلجرفان، إيرلندا
سفينة مهجورة، سيدني، أستراليا
الكثبان الرملية في مدينة تعدين مهجورة، ناميبيا
مطحنة مهجورة في سورينتو، إيطاليا