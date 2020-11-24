أماكن مهجورة احتلتها الطبيعة

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,429
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أسعد الله أوقات الجميع إن شاء الله تكونوا بخير أهل اللمة الحبيبة 🧡😊

رغم بعض الأماكن المخيفة لكنها حقا جميلة 🥰
أترككم مع الصور 😉

شجرة نمت وسط البيانو، كاليفورنيا

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سكة قطارات مهجورة، باريس

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عجلة دوارة مهجورة، فرجينيا الغربية

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سكة قطارات مهجورة عمرها 160 عامًا، باريس

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سكة قطارات مهجورة في أبخازيا، جورجيا

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مدينة صيد مهجورة في كامتشاتكا، روسيا

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غرفة فندقية مهجورة

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https://abunawaf.com/06715-أماكن-مهجورة-احتلتها-الطبيعة/بريبيات/

مدينة بريبيات المهجورة، أوكرانيا

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أنغكور وات، كمبوديا

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برج تبريد، بلجيكا

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قصر مهجور، كيلجرفان، إيرلندا

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سفينة مهجورة، سيدني، أستراليا


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الكثبان الرملية في مدينة تعدين مهجورة، ناميبيا

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مطحنة مهجورة في سورينتو، إيطاليا

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❤🌹










 
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