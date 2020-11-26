شكرًا أهل اللمة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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~~ ْْْْْْْْْْْْْ~~ اكتب بقلبي الانْ~~ ْ ْ~~
لم يتسنى لي من قبل بفرصة لاكتب هذا و اعلم كيف ان وهب على قلبي الان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام
احبتي في الله ، اخوتي ، اخواتي
اشتقت الى المنتدى رغم انني متواجدة فيه يوميا تقريبا
اشتقت اليكم جميعا دون استثناء بالاخص الناس لي غابو من مدة
توحشت يامات رمضان والمسابقات والضيافة وكي كنا نتلاقاو في قسم النكت والالغاز
وددت في هذا الموضوع ان اتقدم بشكري للجميع مع خالص تحياتي لكل من ساندني معنويا فترة دراستي لكل من نصحني لكل من شجعني لن انسى فضلكم علي دعواتكم رسائلكم المحفزة واتصال الاخت عبير همس الورود وفاطمة صحافية الساخرة و شوشو شيماء طموحة .....
دون ذكر الاسماء والله لانها اسماء في القلب واخاف ان تغدرني ذاكرتي بنسيان احد راكم عارفين لارشي خلفت فيا شوي ديكالاج فالميموار
اشكركم ايضا لانكم كنتم تعبعثون فيّ طاقة محفزة بتشجيعاتكم التي حملتها ردودكم على محاولاتي في الرسم والتصوير والطبخ ...الخ
فقرة كابتير د'يكرو - ذكرى- لبعض الردود المشجعة
( منه جاتني فكرة رح نتركها عند احدى المشرفات اذا عجبتهم يطرحوها )
لم يتسنى لي من قبل بفرصة لاكتب هذا و اعلم كيف ان وهب على قلبي الان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام
احبتي في الله ، اخوتي ، اخواتي
اشتقت الى المنتدى رغم انني متواجدة فيه يوميا تقريبا
اشتقت اليكم جميعا دون استثناء بالاخص الناس لي غابو من مدة
توحشت يامات رمضان والمسابقات والضيافة وكي كنا نتلاقاو في قسم النكت والالغاز
وددت في هذا الموضوع ان اتقدم بشكري للجميع مع خالص تحياتي لكل من ساندني معنويا فترة دراستي لكل من نصحني لكل من شجعني لن انسى فضلكم علي دعواتكم رسائلكم المحفزة واتصال الاخت عبير همس الورود وفاطمة صحافية الساخرة و شوشو شيماء طموحة .....
دون ذكر الاسماء والله لانها اسماء في القلب واخاف ان تغدرني ذاكرتي بنسيان احد راكم عارفين لارشي خلفت فيا شوي ديكالاج فالميموار
اشكركم ايضا لانكم كنتم تعبعثون فيّ طاقة محفزة بتشجيعاتكم التي حملتها ردودكم على محاولاتي في الرسم والتصوير والطبخ ...الخ
فقرة كابتير د'يكرو - ذكرى- لبعض الردود المشجعة
( منه جاتني فكرة رح نتركها عند احدى المشرفات اذا عجبتهم يطرحوها )