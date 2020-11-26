شكرًا أهل اللمة

~~ ْْْْْْْْْْْْْ~~ اكتب بقلبي الانْ~~ ْ ْ~~ ~~ ْْْْْْْْْْْْْ~~ اكتب بقلبي الانْ~~ ْ ْ~~

لم يتسنى لي من قبل بفرصة لاكتب هذا و اعلم كيف ان وهب على قلبي الان



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام

احبتي في الله ، اخوتي ، اخواتي



اشتقت الى المنتدى رغم انني متواجدة فيه يوميا تقريبا

اشتقت اليكم جميعا دون استثناء بالاخص الناس لي غابو من مدة

توحشت يامات رمضان والمسابقات والضيافة وكي كنا نتلاقاو في قسم النكت والالغاز