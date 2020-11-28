ما بقاش بزاف و تلحقيني ـ زوجتي العزيزة ـ هههههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أضحكو بالشوية برك هههههههههههههههههه
راجل مع مرتو عندهم 20 سنة زواج , كرهو لاروتين و الدار و الدراري ... إلخ , قالها يا مرا واش رايك نروحو vacance كاش سمانة !!? قالتلو مادا بيّا ...قالها مالا ...
نروحو لنفس لوتال لي جوّزنا فيه voyage de noce باش نتفكرو les souvenir
قالتلو أوكي مالا نتا روح قبلي بيومين وجّد الحالة و réserver l'hotel
و انا نسنا حتى يخرجو الدراري vacance نديهم عند يما و نجي
قالها اوكي
غير وصل لوتال قعد شوية امبعد قال نبعت ميساج للمدام ... حوّس في فاليزتو مالقاش البورطابل تاعو نساه فالدّار ... المهم دا تيليفون من عند جماعة لوتال
كي كتب الميساج غلط في النيميرو طاح في مرا كان هداك وين دفنو راجلها مسكينة كي دفنوه و كملو راحت تقرا ليميساج تاع التعزية في تيليفونها ... فتحت قرات الميساج بدات تعيّطو طاحت تغاشات
دخل وليدها بدا يفطّن فيها امبعد رفد التيليفون و شاف الميساج مكتوب :
زوجتي العزيزة ... وصلت بخير ... علابالي راكي تقولي كيفاش كتبلي و هو مخلّي تيليفونو هنا ... ياو عندهم الويفي في الشنابر و الكليماتيزور و يعطوك ميكرو بورطابل و فريجيدار صغيرة فيها الچو و الفاكية ... عندي ساعة ملّي وصلت و راهم وجدولي كلّش
مابقالكش بزاف و تلّحقينييومين برك و تكوني عندي
راني متوحشك بزاف و إن شاء الله يكون الفواياچ تاعك مريح كيما تاعي
ايااااا حبي اتهلاي
و حبيت نوصيك برك غير ماكالاّه تكتري لحوايج معاك راهي السخانة جاهنّامة هنا
هههههههه
راجل مع مرتو عندهم 20 سنة زواج , كرهو لاروتين و الدار و الدراري ... إلخ , قالها يا مرا واش رايك نروحو vacance كاش سمانة !!? قالتلو مادا بيّا ...
نروحو لنفس لوتال لي جوّزنا فيه voyage de noce باش نتفكرو les souvenir
قالتلو أوكي مالا نتا روح قبلي بيومين وجّد الحالة و réserver l'hotel
و انا نسنا حتى يخرجو الدراري vacance نديهم عند يما و نجي
قالها اوكي
غير وصل لوتال قعد شوية امبعد قال نبعت ميساج للمدام ... حوّس في فاليزتو مالقاش البورطابل تاعو نساه فالدّار ... المهم دا تيليفون من عند جماعة لوتال
كي كتب الميساج غلط في النيميرو طاح في مرا كان هداك وين دفنو راجلها مسكينة كي دفنوه و كملو راحت تقرا ليميساج تاع التعزية في تيليفونها ... فتحت قرات الميساج بدات تعيّط
دخل وليدها بدا يفطّن فيها امبعد رفد التيليفون و شاف الميساج مكتوب :
زوجتي العزيزة ... وصلت بخير ... علابالي راكي تقولي كيفاش كتبلي و هو مخلّي تيليفونو هنا ... ياو عندهم الويفي في الشنابر و الكليماتيزور و يعطوك ميكرو بورطابل و فريجيدار صغيرة فيها الچو و الفاكية ... عندي ساعة ملّي وصلت و راهم وجدولي كلّش
مابقالكش بزاف و تلّحقيني
راني متوحشك بزاف و إن شاء الله يكون الفواياچ تاعك مريح كيما تاعي
ايااااا حبي اتهلاي
و حبيت نوصيك برك غير ماكالاّه تكتري لحوايج معاك راهي السخانة جاهنّامة هنا
هههههههه