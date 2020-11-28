ما بقاش بزاف و تلحقيني ـ زوجتي العزيزة ـ هههههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,907
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
أضحكو بالشوية برك هههههههههههههههههه
😂
😂
😂

راجل مع مرتو عندهم 20 سنة زواج , كرهو لاروتين و الدار و الدراري ... إلخ , قالها يا مرا واش رايك نروحو vacance كاش سمانة !!? قالتلو مادا بيّا ...
😍
قالها مالا ...
نروحو لنفس لوتال لي جوّزنا فيه voyage de noce باش نتفكرو les souvenir
قالتلو أوكي مالا نتا روح قبلي بيومين وجّد الحالة و réserver l'hotel
و انا نسنا حتى يخرجو الدراري vacance نديهم عند يما و نجي
قالها اوكي
غير وصل لوتال قعد شوية امبعد قال نبعت ميساج للمدام ... حوّس في فاليزتو مالقاش البورطابل تاعو نساه فالدّار ... المهم دا تيليفون من عند جماعة لوتال
😂


كي كتب الميساج غلط في النيميرو طاح في مرا كان هداك وين دفنو راجلها مسكينة كي دفنوه و كملو راحت تقرا ليميساج تاع التعزية في تيليفونها ... فتحت قرات الميساج بدات تعيّط
😱
و طاحت تغاشات
😂


دخل وليدها بدا يفطّن فيها امبعد رفد التيليفون و شاف الميساج مكتوب :
زوجتي العزيزة ... وصلت بخير ... علابالي راكي تقولي كيفاش كتبلي و هو مخلّي تيليفونو هنا ... ياو عندهم الويفي في الشنابر و الكليماتيزور و يعطوك ميكرو بورطابل و فريجيدار صغيرة فيها الچو و الفاكية ... عندي ساعة ملّي وصلت و راهم وجدولي كلّش
😂


مابقالكش بزاف و تلّحقيني
😂
يومين برك و تكوني عندي
😂
😂
😂


راني متوحشك بزاف و إن شاء الله يكون الفواياچ تاعك مريح كيما تاعي
😂

ايااااا حبي اتهلاي
و حبيت نوصيك برك غير ماكالاّه تكتري لحوايج معاك راهي السخانة جاهنّامة هنا

هههههههه
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,214
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع شيق و قيم
على الزوجة ان تحمل زوجها و يحتملها و يكون مع بعض في السراء و الضراء لانها عشرة عمر و على الاولاد طاعة والديهما بالقيام طاعتهما و برهما
 
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