أيمات بكري _ مين تكون صغير ومترحكش ! خطة الأم

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 1,335
- النقاط
- 571
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- شكوبينهاقن"
- الجنس
- ذكر
من كتاب كيف ينام إبنك منبطحا على كرشه
/
أقصر قصة رعب دارتلي العقدة تحكهالي لعجوز كل يوم هي ... طفل صغير جاو رجالة ميعرفهومش عطاولو حبة حلوة وقالولو هيا تروح معانا من بعد حكموه قتلوه ونحاولو كلاويه باه يبيعوهم
تأليف وسيناريست وإخراج وأداء " الأمهات " ص 99
/
أقصر قصة رعب دارتلي العقدة تحكهالي لعجوز كل يوم هي ... طفل صغير جاو رجالة ميعرفهومش عطاولو حبة حلوة وقالولو هيا تروح معانا من بعد حكموه قتلوه ونحاولو كلاويه باه يبيعوهم
تأليف وسيناريست وإخراج وأداء " الأمهات " ص 99
ديلور