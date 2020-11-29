أيمات بكري _ مين تكون صغير ومترحكش ! خطة الأم

Andy_Delort

Andy_Delort

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أقصر قصة رعب دارتلي العقدة تحكهالي لعجوز كل يوم هي ... طفل صغير جاو رجالة ميعرفهومش عطاولو حبة حلوة وقالولو هيا تروح معانا من بعد حكموه قتلوه ونحاولو كلاويه باه يبيعوهم
تأليف وسيناريست وإخراج وأداء " الأمهات " ص 99​
من كتاب كيف ينام إبنك منبطحا على كرشه



ديلور 🌹
 
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