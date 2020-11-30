للمبقبلين على الزواج ويعشقون تركيا اليك الخطة التي ستجعلك سعيدا في جو رومانسي

O

oran31

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 نوفمبر 2020
المشاركات
1
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0
العمر
32
محل الإقامة
oran
الجنس
ذكر
مدينة اسطنبول على عكس أي مدينة في العالم٬ فهذه المدينة التركية مقسمة جغرافيا إلى قارتين واحدة سميت القارة أوروبية وأخرى القارة أسيوية .....تعتبر اسطنبول من أهم الوجهات
السياحية في تركيا وأجمل مدن السياحة في تركيا بتراثها وتقاليدها وثقافتها حضارتها المرموقة الغنية عن التعريف.
لقراءة المزيد اليك أفضل فنادق اسطنبول تركيا التي ينصح بالإقامة بها
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