رحلة عروسين لجنة الارض اكتشفها وعش احلى ايامك

جزيرة زنجبار أو جزيرة انغوجا أو زنزيبار من أهم وجهات السياحة في تنزانيا فهي عبارة عن أرخبيل جميل خلاب يقع في المحيط الهندي تابع لدولة تنزانيا يتميز ببياض رماله وأشجار نخيل ومياه شفافة لافتة للنظر بها أسماك بشتى الألوان٬ تقع زنجبار تنزانيا بشرق إفريقيا ومعنى كلمة زنجبار بالغة العربية بر الزنج.لغة زنجبار تنزانيا هي اللغة السواحلية ثم الإنجليزية بعد أن كانت اللغة العربية لغة رسمية في العهد العماني كما يبلغ عدد سكان زنجبار حوالي مليون شخص أما مساحة زنجبار فهي 2461 كم2 ...كما يمثل المسلمون هناك نسبة 98% من سكان المنطقة والباقي من ديانات مختلفة ولديها مزيج ثقافي غني وتشتهر جزر زنجبار بإنتاجها لأنواع كثيرة من التوابل المختلفة أما عملة تنزانيا فهي شلنج أو شلن رئيس تنزانيا الحالي هو جون بومبيه ماغوفولي.