عشاق اوكرانيا اين انتم ؟ اشارككم تجربتي هناك

تعتبر أوكرانيا من اكبر دول أوروبا الشرقية وتلقب بلؤلؤة البحر الأسود وتعد ثاني أكبر دولة من ناحية المساحة في القارة الأوروبية٬ عملة أوكرانيا هي هرفينا الأوكرانية....يفضل البعض الدراسة في أوكرانيا لما احتلته من مراتب علمية متقدمة حيث تخرج الجامعات هناك ألاف الطلاب المهاجرين من كل أنحاء العالم ٬ أما من ناحية السياحة في اوكرانيا احتل البلد مراكز متقدمة وفقا لتصنيف المنظمة العالمية السياحة.......................زوروا الموقع لقراءة المزيد :