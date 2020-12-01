عشاق اوكرانيا اين انتم ؟ اشارككم تجربتي هناك

O

oran31

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 نوفمبر 2020
المشاركات
4
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
oran
الجنس
ذكر
تعتبر أوكرانيا من اكبر دول أوروبا الشرقية وتلقب بلؤلؤة البحر الأسود وتعد ثاني أكبر دولة من ناحية المساحة في القارة الأوروبية٬ عملة أوكرانيا هي هرفينا الأوكرانية....
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يفضل البعض الدراسة في أوكرانيا لما احتلته من مراتب علمية متقدمة حيث تخرج الجامعات هناك ألاف الطلاب المهاجرين من كل أنحاء العالم ٬ أما من ناحية السياحة في اوكرانيا احتل البلد مراكز متقدمة وفقا لتصنيف المنظمة العالمية السياحة.......................
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لماذا يجب عليك زيارة أوكرانيا ولو مرة في حياتك
 

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