قصص من عالم آخر جزء جديد



فكرني بسلسلة الرعب لي كنا دايرينها في اللمة ايام كانت معانا الاخت الطيبة



لاعلينا قررت نكتب هذا الموضوع لي من خلال نحكو تجاربنا مع قصص غريبة صراتلنا مع العالم الغريب او العالم الآخر



لي يخاف ميدخلش لانحصلو فيه هههه بعد ماقريت موضوع الاخ @Andy_Delort فكرني بسلسلة الرعب لي كنا دايرينها في اللمة ايام كانت معانا الاخت الطيبة @لؤلؤة قسنطينة والاخ مالك سكر محروقلاعلينا قررت نكتب هذا الموضوع لي من خلال نحكو تجاربنا مع قصص غريبة صراتلنا مع العالم الغريب او العالم الآخرلي يخاف ميدخلش لانحصلو فيه هههه

راح نحكيلكم في الصيف لي فات رحت زيارة لبيت جدي. وبيت جدي فيه هاذوك الناس.. مرات يشوفو حوايج ويسمعو لاعلينا...

الحكاية ترجع انو دار جدي زمان كانت بتفصيل ومباعد بدلوها مما خلاهم يقيسوهم وتبدا المعاناة...

مرات رشق بالحجارة.. مرات يشوفو اقزام يجرو او ظل.. مرات يسرقولهم الماكلة.. يصفرو كي يعودو مجمولين.. سماع شخص يعيط.. الخ



وحد النهار خالتي تطيب فلعشا طل عليها عبد ناضت تجري اختفئ



وانا شفت مرا جالسة مع خالاتي قابلتني بظهرها لابسة الاكل

ولي قاتلهم اسكتو كامل



ولدي بيبي يشوف مع الركنية تاع الحيط ويبكي دخل فهيستيريا كانو شاف شخص ما ماسكتش حتان خرجنا من تم وبعدنا قعد يشوف مع الباب حتان روحنا باه سكت



المهم دار بيت جدتي قالهم الراقي

كانت فقديم الزمان معبد وبناو فوقها

كانت بتفصيل ولما بدلتوه ازعجتوهم



مالا حاذرو باه متتآذوش





وقنعوني انا نبات فدار جدي هههه تحاولني جداتي مسكينة منحبش

نخاف يطفو عليا الضو فليل

واكرمكم الله wc تاعهم جاي فكولوار يخوف وتم صرات لقطات هههه





ايا نخليكم علئ خير

يعني كنت نقول ماكانش منها هههه حتان شفت بعيني وحسيت بوحد الشعور