رايكم في ظاهره تدخين النساء

لقد أصابتني الدهشة عند قراءتي مؤخرًا حول تدخين النساء في المجتمعات العربية، من كتاب «أطلس التبغ»

والتي أطلقته جمعية السرطان الأميركية ومؤسسة الرئة العالمية حصرياً بطبعته الخامسة الجديدة والموسعة، وموقعه الإلكتروني،

وذلك على هامش فعاليات الدورة 16 من المؤتمر الدولي لمكافحة التبغ وتعزيز الصحة الذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 مارس المنصرم..





والذي أشار الى أن نسبة مستخدمي الشيشة في الدول العربية آخذة في التزايد

وأن نسبة متعاطي التبغ الذين استخدموا الشيشة في عام 2011 بلغت 53% من النساء! و34% من الرجال في إحدى الدول الخليجية فقط!

ويتفق الكثيرون ان تدخين النساء في المجتمعات العربية ظاهرة مسكوت عنها.



مارايكم انتم فى تلك الظاهرة