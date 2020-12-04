التكريمات السنوية للمشاركين في منتدى بوح القلم الحر [كتابات حصرية ]

Hakan
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر+فرغ قلبك
ركن المحاولات القصصية للأعضاء+بوح القلم
طاقم المشرفين
السلام عليكم رواد منتدى اللمة الجزائرية يسر إدارة المنتدى ومشرفي قسم بوح القلم الحر، تقديم تكريمات رمزية للأعضاء الذين تميزوا خلال سنة 2020 ، على مشاركاتهم التي كانت في مستوى تطلعات القسم متمنين لهم دوام التألق و المواصلة في التميز، راجين من المولى عز وجل أن يديم علينا وعليهم الصحة والعافية.
قائمة التكريمات تخص أولا :
الأعضاء الذين شاركوا بثلاث مواضيع أو أكثر و هم :
@ماغيكاي تشان
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@أمير جزائري حر
ويتحصلون على وسام :
ثانيا الأعضاء الذين لديهم أقل من 3 مواضيع مختومة بالختم أو مواضيع كثيرة دون ختم ينال وسام الحضور المميز:
@randa.hac
@space-cowboy
@حامدعبدربه
@محب Google
@منى كريم
@Andy_Delort
@rafid2
@عبدالماجد موسى
هذا وتتمنى لكم إدارة القسم مزيدا من التألق وتشكر الجميع على مشاركاتهم الفعالة، بكلماتهم، خواطرهم، و قصائدهم.
مشرفي القسم :
@Hakan
@السلطانة
قائمة التكريمات تخص أولا :
الأعضاء الذين شاركوا بثلاث مواضيع أو أكثر و هم :
@ماغيكاي تشان
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@أمير جزائري حر
ويتحصلون على وسام :
ثانيا الأعضاء الذين لديهم أقل من 3 مواضيع مختومة بالختم أو مواضيع كثيرة دون ختم ينال وسام الحضور المميز:
@randa.hac
@space-cowboy
@حامدعبدربه
@محب Google
@منى كريم
@Andy_Delort
@rafid2
@عبدالماجد موسى
هذا وتتمنى لكم إدارة القسم مزيدا من التألق وتشكر الجميع على مشاركاتهم الفعالة، بكلماتهم، خواطرهم، و قصائدهم.
مشرفي القسم :
@Hakan
@السلطانة