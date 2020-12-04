التكريمات السنوية للمشاركين في منتدى بوح القلم الحر [كتابات حصرية ]

Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر+فرغ قلبك
ركن المحاولات القصصية للأعضاء+بوح القلم
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,825
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
السلام عليكم رواد منتدى اللمة الجزائرية يسر إدارة المنتدى ومشرفي قسم بوح القلم الحر، تقديم تكريمات رمزية للأعضاء الذين تميزوا خلال سنة 2020 ، على مشاركاتهم التي كانت في مستوى تطلعات القسم متمنين لهم دوام التألق و المواصلة في التميز، راجين من المولى عز وجل أن يديم علينا وعليهم الصحة والعافية.
قائمة التكريمات تخص أولا :
الأعضاء الذين شاركوا بثلاث مواضيع أو أكثر و هم :
@ماغيكاي تشان
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@أمير جزائري حر
ويتحصلون على وسام :
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ثانيا الأعضاء الذين لديهم أقل من 3 مواضيع مختومة بالختم أو مواضيع كثيرة دون ختم ينال وسام الحضور المميز:

@randa.hac
@space-cowboy
@حامدعبدربه
@محب Google
@منى كريم
@Andy_Delort
@rafid2
@عبدالماجد موسى

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هذا وتتمنى لكم إدارة القسم مزيدا من التألق وتشكر الجميع على مشاركاتهم الفعالة، بكلماتهم، خواطرهم، و قصائدهم.
مشرفي القسم :
@Hakan
@السلطانة
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
185
النقاط
13
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
شكرا جزيل الشكر على التشجبع المميز. ومبارك للجميع يستحقون ذلك😍😍😍😊😊
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,592
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم. السلام ورحمة الله وبركاته

نشكر كل من كانت له بصمة هذه السنة
هذا الركن ازدهر باقلامكم
وازداد نورا بتميز اقلام جديدة انضمت الينا مؤخرا بوركتم
 
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