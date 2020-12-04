التكريمات السنوية للمشاركين في منتدى بوح القلم الحر [كتابات حصرية ]

السلام عليكم رواد منتدى اللمة الجزائرية يسر إدارة المنتدى ومشرفي قسم بوح القلم الحر، تقديم تكريمات رمزية للأعضاء الذين تميزوا خلال سنة 2020 ، على مشاركاتهم التي كانت في مستوى تطلعات القسم متمنين لهم دوام التألق و المواصلة في التميز، راجين من المولى عز وجل أن يديم علينا وعليهم الصحة والعافية.



الأعضاء الذين شاركوا بثلاث مواضيع أو أكثر و هم :

@ماغيكاي تشان

@Rǿmẳņĉį LŎvès

@ أمير جزائري حر

ويتحصلون على وسام :





ثانيا الأعضاء الذين لديهم أقل من 3 مواضيع مختومة بالختم أو مواضيع كثيرة دون ختم ينال وسام الحضور المميز:



@randa.hac

@space-cowboy

@حامدعبدربه

@محب Google

@منى كريم

@Andy_Delort

@rafid2

@عبدالماجد موسى







هذا وتتمنى لكم إدارة القسم مزيدا من التألق وتشكر الجميع على مشاركاتهم الفعالة، بكلماتهم، خواطرهم، و قصائدهم.

مشرفي القسم :

@Hakan قائمة التكريمات تخص أولا :الأعضاء الذين شاركوا بثلاث مواضيع أو أكثر و هم :ويتحصلون على وسام :ثانيا الأعضاء الذين لديهم أقل من 3 مواضيع مختومة بالختم أو مواضيع كثيرة دون ختم ينال وسام الحضور المميز:هذا وتتمنى لكم إدارة القسم مزيدا من التألق وتشكر الجميع على مشاركاتهم الفعالة، بكلماتهم، خواطرهم، و قصائدهم.مشرفي القسم :