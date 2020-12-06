غادرونا لكن تركوا منهم شيئا!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهدعونا نتمتع ببعض التصاميم التي صممت في زمن مضى من طرف ابناء وبنات اللمة...كانوا يوما ما هناغابوا عنا لكن بقيت مواضيعهم ومشاركاتهموكذلك سنكون نحن يوما ما!ان راقت لكم هذه التصاميم يمكنكم استعمالها في تواقيعكمأما عني فقد وقفت عند كل صورة وعضوية أتذكرها وبكيت عند تذكري لبعض الاخوة والأخوات احببناهم وتعلقنا بهم لكنهم غادرونا فجأة حيث لانعلم كيف حالهم ولاأين هم ولما هذا الهروب المفاجئ!