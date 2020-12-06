غادرونا لكن تركوا منهم شيئا!!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعونا نتمتع ببعض التصاميم التي صممت في زمن مضى من طرف ابناء وبنات اللمة...
كانوا يوما ما هنا
غابوا عنا لكن بقيت مواضيعهم ومشاركاتهم
وكذلك سنكون نحن يوما ما!
ان راقت لكم هذه التصاميم يمكنكم استعمالها في تواقيعكم
أما عني فقد وقفت عند كل صورة وعضوية أتذكرها وبكيت عند تذكري لبعض الاخوة والأخوات احببناهم وتعلقنا بهم لكنهم غادرونا فجأة حيث لانعلم كيف حالهم ولاأين هم ولما هذا الهروب المفاجئ!
دعونا نتمتع ببعض التصاميم التي صممت في زمن مضى من طرف ابناء وبنات اللمة...
كانوا يوما ما هنا
غابوا عنا لكن بقيت مواضيعهم ومشاركاتهم
وكذلك سنكون نحن يوما ما!
ان راقت لكم هذه التصاميم يمكنكم استعمالها في تواقيعكم
أما عني فقد وقفت عند كل صورة وعضوية أتذكرها وبكيت عند تذكري لبعض الاخوة والأخوات احببناهم وتعلقنا بهم لكنهم غادرونا فجأة حيث لانعلم كيف حالهم ولاأين هم ولما هذا الهروب المفاجئ!
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