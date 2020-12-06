غادرونا لكن تركوا منهم شيئا!!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,590
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعونا نتمتع ببعض التصاميم التي صممت في زمن مضى من طرف ابناء وبنات اللمة...

كانوا يوما ما هنا

غابوا عنا لكن بقيت مواضيعهم ومشاركاتهم

وكذلك سنكون نحن يوما ما!

ان راقت لكم هذه التصاميم يمكنكم استعمالها في تواقيعكم

أما عني فقد وقفت عند كل صورة وعضوية أتذكرها وبكيت عند تذكري لبعض الاخوة والأخوات احببناهم وتعلقنا بهم لكنهم غادرونا فجأة حيث لانعلم كيف حالهم ولاأين هم ولما هذا الهروب المفاجئ!

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,590
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وحتى من قالوا نحن أحباب اللمة نراهم يختفون يوما بعد يوم... أتراها الظروف حقا أم أنها كانت مجرد صفحة مضت من العمر..!

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وياليتني يومها مضيت ولم ألتفت من خلفي لكنت اليوم ذكرى لمن عرفني...

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