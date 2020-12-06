السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الى كل اعضاء المنتدى الكرام

اطلب من لديه دروس في مادة الاحصاء الوصفي لسنة الأولى جامعي السداسي الاول فليضع في الموضوع او يراسلني عبر الخاص لتواصل معي لكي ارسل يرسل الدروس و أجركم على الله

و جزاكم الله خيرا