tatouf barca
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 11
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
اليوم نقدم لكم هدية للجيولوجيين والهيدروجيولوجيين خصوصا المهندسين
أكثر من 300 خريطة جيولوجية لعدة مناطق بالجزائر جاهزة للتحميل
Geological Maps of Algeria
الرابط
اليوم نقدم لكم هدية للجيولوجيين والهيدروجيولوجيين خصوصا المهندسين
أكثر من 300 خريطة جيولوجية لعدة مناطق بالجزائر جاهزة للتحميل
Geological Maps of Algeria
الرابط
Tatouf Dz : 300 خريطة جيولوجية لبعض المناطق بالجزائر للتحميل Cartes géologiques de certaines régions de l'Algérie Exclusive
300 خريطة جيولوجية لبعض المناطق بالجزائر للتحميل خرائط جيولوجية Cartes géologiques de certaines régions de l'Algérie Exclusive
www.tatoufdz.net