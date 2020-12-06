300 خريطة جيولوجية لبعض المناطق بالجزائر للتحميل Cartes géologiques de certaines régions de l'Algérie Exclusive

T

tatouf barca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2020
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر
السلام عليكم


اليوم نقدم لكم هدية للجيولوجيين والهيدروجيولوجيين خصوصا المهندسين

أكثر من 300 خريطة جيولوجية لعدة مناطق بالجزائر جاهزة للتحميل

Geological Maps of Algeria

الرابط

www.tatoufdz.net

Tatouf Dz : 300 خريطة جيولوجية لبعض المناطق بالجزائر للتحميل Cartes géologiques de certaines régions de l'Algérie Exclusive

300 خريطة جيولوجية لبعض المناطق بالجزائر للتحميل خرائط جيولوجية Cartes géologiques de certaines régions de l'Algérie Exclusive
www.tatoufdz.net www.tatoufdz.net
 
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