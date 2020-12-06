مشكلتي قد يبدو امرا تافها و لكنه عقدني😥

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
51
السلام عليكم
قبل كل شيء لا اريد نصائح من باب الجمال جمال الروح و زينة المراة الفعل نتاعها و ما الى ذلك.....
نحب اجوبة صريحة و حلول....
مشكلتي تبدو تافهة و لكنها عقدتني.....
عمري عشرون سنة فقط.....
لدي تجاعيد تحت العين و خطوط رفيعة جدا....

لا تبدو واضعة للعيان و لكن بمجرد الابتسام تبدو التجاعيد واضحة و تمتد بعض الشيء وصولا لزاوية العين الخارجية....
كيف عشرون سنة و تجاعيد علما انني لا اسهر و امارس الرياضة .....
بالرغم من كوني جميلة و لكن هذه الخطوط عقدتني😢😢😢😢
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
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إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
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أنثى
وعليكم. السلام. ورحمة الله وبركاته

اذا نفسيتك تعبت من هذه المشكلة
شوفي طبيب أحسن
أعتقد ان حالتك طبيعية عليك بتقبل الامر
مادام ليس مرضا او امر خطير
تقبلي نفسك تعيشي اريح
تحياتي اختي
 
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