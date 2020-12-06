السلام عليكم
قبل كل شيء لا اريد نصائح من باب الجمال جمال الروح و زينة المراة الفعل نتاعها و ما الى ذلك.....
نحب اجوبة صريحة و حلول....
مشكلتي تبدو تافهة و لكنها عقدتني.....
عمري عشرون سنة فقط.....
لدي تجاعيد تحت العين و خطوط رفيعة جدا....
لا تبدو واضعة للعيان و لكن بمجرد الابتسام تبدو التجاعيد واضحة و تمتد بعض الشيء وصولا لزاوية العين الخارجية....
كيف عشرون سنة و تجاعيد علما انني لا اسهر و امارس الرياضة .....
بالرغم من كوني جميلة و لكن هذه الخطوط عقدتني
قبل كل شيء لا اريد نصائح من باب الجمال جمال الروح و زينة المراة الفعل نتاعها و ما الى ذلك.....
نحب اجوبة صريحة و حلول....
مشكلتي تبدو تافهة و لكنها عقدتني.....
عمري عشرون سنة فقط.....
لدي تجاعيد تحت العين و خطوط رفيعة جدا....
لا تبدو واضعة للعيان و لكن بمجرد الابتسام تبدو التجاعيد واضحة و تمتد بعض الشيء وصولا لزاوية العين الخارجية....
كيف عشرون سنة و تجاعيد علما انني لا اسهر و امارس الرياضة .....
بالرغم من كوني جميلة و لكن هذه الخطوط عقدتني