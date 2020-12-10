أماكن تعد الأجمل والأفضل.... زرها ولن تندم

oran31

oran31

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 نوفمبر 2020
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
oran
الجنس
ذكر
أماكن تعد الأجمل والأفضل.... زرها ولن تندم توصيتي لك كسائح:
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باريس، فرنسا باريس لديها كل شيء، وهذا هو سبب قربها من مكان لا بد منه كما هو الحال في أوروبا. الطعام والتاريخ والفن والثقافة والجمال في كل زاوية. من أبرز الأشياء بالنسبة لي هناك القيام بجولة بالدراجة في جميع أنحاء المدينة.
فلورنسا، إيطاليا هناك العديد من المدن........ لقراءة المزيد اكتشف 11 مكانا في العالم ولن تندم أبدا
 
بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
نزورو بلادنا اولا حتى هي جمالها معندك ما تقول فيه
 
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