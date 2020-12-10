oran31
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- oran
- الجنس
- ذكر
أماكن تعد الأجمل والأفضل.... زرها ولن تندم توصيتي لك كسائح:
باريس، فرنسا باريس لديها كل شيء، وهذا هو سبب قربها من مكان لا بد منه كما هو الحال في أوروبا. الطعام والتاريخ والفن والثقافة والجمال في كل زاوية. من أبرز الأشياء بالنسبة لي هناك القيام بجولة بالدراجة في جميع أنحاء المدينة.
فلورنسا، إيطاليا هناك العديد من المدن........ لقراءة المزيد اكتشف 11 مكانا في العالم ولن تندم أبدا
باريس، فرنسا باريس لديها كل شيء، وهذا هو سبب قربها من مكان لا بد منه كما هو الحال في أوروبا. الطعام والتاريخ والفن والثقافة والجمال في كل زاوية. من أبرز الأشياء بالنسبة لي هناك القيام بجولة بالدراجة في جميع أنحاء المدينة.
فلورنسا، إيطاليا هناك العديد من المدن........ لقراءة المزيد اكتشف 11 مكانا في العالم ولن تندم أبدا