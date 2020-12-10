إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,336
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما ياخذ من القدر شخصا عزيزﭑ على قلبك وترى من حولڳ يبڳي عليه..
ولڳنك تبتسم فقط لتنسيهم ﭑلهم ... ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما ترى ﭑاحدهم يتالم ويتعذب ولا تستطيع ﭑن تساعده..
ولڳنڳ تبتسم له فقط الإعطاء ﭑلامل ... ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما تبتعد عن اهلڳ ذاهبا الى المجهول ..
ولڳنڳ تبتسم لتعلمهم انك عائد مع انڳ لا تعرف مصيرڳ ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما من حولڳ سعيد وﭑ نته الوحيد الحزين بينهم ..
ولڳنڳ تبتسم فقط لتريهم عظمتڳ وقوتڳ .. ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما ترى احلامڳ تنهار ﭑمامڳ ..
ولڳنڳ تبتسم على ﭑمل ﭑنڳ تستطيع بناءها من جديد ... ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما يهينڳ ﭑحد اصدقاءڳ المقربين ﭑو يترڳڳ ..
ولڳنڳ تبتسم فقط لتريه ﭑنڳ ما زلت تستطيع ﭑن تعيش من دونه ˆ⌣ˆ
عندما ياخذ من القدر شخصا عزيزﭑ على قلبك وترى من حولڳ يبڳي عليه..
ولڳنك تبتسم فقط لتنسيهم ﭑلهم ... ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما ترى ﭑاحدهم يتالم ويتعذب ولا تستطيع ﭑن تساعده..
ولڳنڳ تبتسم له فقط الإعطاء ﭑلامل ... ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما تبتعد عن اهلڳ ذاهبا الى المجهول ..
ولڳنڳ تبتسم لتعلمهم انك عائد مع انڳ لا تعرف مصيرڳ ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما من حولڳ سعيد وﭑ نته الوحيد الحزين بينهم ..
ولڳنڳ تبتسم فقط لتريهم عظمتڳ وقوتڳ .. ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما ترى احلامڳ تنهار ﭑمامڳ ..
ولڳنڳ تبتسم على ﭑمل ﭑنڳ تستطيع بناءها من جديد ... ˆ⌣ˆ
!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇
عندما يهينڳ ﭑحد اصدقاءڳ المقربين ﭑو يترڳڳ ..
ولڳنڳ تبتسم فقط لتريه ﭑنڳ ما زلت تستطيع ﭑن تعيش من دونه ˆ⌣ˆ