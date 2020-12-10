!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇

عندما ياخذ من القدر شخصا عزيزﭑ على قلبك وترى من حولڳ يبڳي عليه..

ولڳنك تبتسم فقط لتنسيهم ﭑلهم ... ˆ⌣ˆ

!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇

عندما ترى ﭑاحدهم يتالم ويتعذب ولا تستطيع ﭑن تساعده..

ولڳنڳ تبتسم له فقط الإعطاء ﭑلامل ... ˆ⌣ˆ

!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇

عندما تبتعد عن اهلڳ ذاهبا الى المجهول ..

ولڳنڳ تبتسم لتعلمهم انك عائد مع انڳ لا تعرف مصيرڳ ˆ⌣ˆ

!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇

عندما من حولڳ سعيد وﭑ نته الوحيد الحزين بينهم ..

ولڳنڳ تبتسم فقط لتريهم عظمتڳ وقوتڳ .. ˆ⌣ˆ

!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇

عندما ترى احلامڳ تنهار ﭑمامڳ ..

ولڳنڳ تبتسم على ﭑمل ﭑنڳ تستطيع بناءها من جديد ... ˆ⌣ˆ

!! ﭑصع ـب ﭑبتسامه !! ☇

عندما يهينڳ ﭑحد اصدقاءڳ المقربين ﭑو يترڳڳ ..

ولڳنڳ تبتسم فقط لتريه ﭑنڳ ما زلت تستطيع ﭑن تعيش من دونه ˆ⌣