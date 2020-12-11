المدينة النائمة في كازاخستان

ناصر dz
:: عضو بارز ::
يوجد على كوكب الأرض بعض الأماكن الغامضة التى مازالت حتى الأن لم يستطيع حل اللغز بها أو معرفة حقيقتها و يحدث بداخلها وقائع و أحداث بدون اى تفسير.
و بالرغم من بحث العلماء حول طبيعة هذه الأماكن لمعرفه مايدور بداخلها أو الأسباب التى تؤدى الى ذلك.
و لكن تظل لغزا محيرا أمام الباحثين من العلماء لذلك يطلقوا عليها الأماكن الشاذة عن قانون الطبيعة و لعل أبرز هذه الأماكن الغامضة " المدينة النائمة " فى كازخستان " التى أصبحت لغز محير للجميع.
هيا بنا نتعرف على التفاصيل
مدينة" كالتشى " تقع فى شمال كازخستان مدينة صاحبها غموض كبير دام لسنوات عديدة حيث عاني سكان هذه القرية من مرض غريب يتسبب في نومهم لايام عديدة دون معرفة اسباب ذلك و ربما يذكرنا بقصة أهل الكهف الشهيرة التى ذكرت فى القرءان الكريم .
و لكن القصة هذه المرة ليست فى الماضى البعيد و لكن قد نشاهدها أمام أعيننا فى الحاضر من خلال هذه المدينة التى ينام كل من يدخلها لأيام عديدة و كانت البداية فى عام 2013 حيث عاني سكان المدينة القرويين من ظاهرة النوم المستمر لايام عديدة و التى قد تتراوح من يومين الى ستة ايام و في وضح النهار.
و الغريبة أن النوم كان يأتى فجأه بدون مقدمات و قد أطلق سكان هذه القرية مصطلح وباء النوم على هذه الظاهرة الغريبة و التي يرافقها العديد من الاعراض كالهلوسة و فقدان الذاكرة و الضعف العام.
و قد ذكرت التقارير أنه تم تسجيل أكثر من 130 حالة نوم مفاجئ من اصل عدد 680 أجمالي عدد سكان القرية.
ول كن الغريب فى الأمر أن الحالات قد تطورت حيث أصيب بعض السكان بحالة سكتة دماغية أثناء النوم .
كما شهد أيضا عام 2014 حاله غريبه للغاية حيث نام مجموعة من الطلاب بشكل مفاجئ أثناء تواجدهم فى المدرسة و قد إستغرق نومهم يوم كامل و بعد إستيقاظهم قالوا أنهم شاهدوا أشياء غريبة مثل دخول افيال إلى الصف و سقوط ثلاجات من السقف.
و حاول العلماء كثيرا حل لغز تلك الظاهرة الغريبة و مع كثرة الأبحاث رجح بعض العلماء أن هذه الظاهرة قد تكون بسبب غاز اليورانيوم النابع من المناجم القديمة القريبة منهم و لكن مع أخذ عينات من المنازل لم يجدوا أى أثار يورانيوم فى المدينة مما يعنى أن هذا الأتجاه غير صحيح و توقع البعض الأخر من العلماء أن هذا مرض منتشر داخل المدينة يصيب المخ و يؤثر عليهم بهذه الطريقة.
و بالرغم من كثره الأبحاث و لكن لم يخرج دليل مؤكد عن الأسباب التى تؤدى الى أنتشار هذه الظاهرة الغريبة.
و بالرغم من بحث العلماء حول طبيعة هذه الأماكن لمعرفه مايدور بداخلها أو الأسباب التى تؤدى الى ذلك.
و لكن تظل لغزا محيرا أمام الباحثين من العلماء لذلك يطلقوا عليها الأماكن الشاذة عن قانون الطبيعة و لعل أبرز هذه الأماكن الغامضة " المدينة النائمة " فى كازخستان " التى أصبحت لغز محير للجميع.
هيا بنا نتعرف على التفاصيل
مدينة" كالتشى " تقع فى شمال كازخستان مدينة صاحبها غموض كبير دام لسنوات عديدة حيث عاني سكان هذه القرية من مرض غريب يتسبب في نومهم لايام عديدة دون معرفة اسباب ذلك و ربما يذكرنا بقصة أهل الكهف الشهيرة التى ذكرت فى القرءان الكريم .
و لكن القصة هذه المرة ليست فى الماضى البعيد و لكن قد نشاهدها أمام أعيننا فى الحاضر من خلال هذه المدينة التى ينام كل من يدخلها لأيام عديدة و كانت البداية فى عام 2013 حيث عاني سكان المدينة القرويين من ظاهرة النوم المستمر لايام عديدة و التى قد تتراوح من يومين الى ستة ايام و في وضح النهار.
و الغريبة أن النوم كان يأتى فجأه بدون مقدمات و قد أطلق سكان هذه القرية مصطلح وباء النوم على هذه الظاهرة الغريبة و التي يرافقها العديد من الاعراض كالهلوسة و فقدان الذاكرة و الضعف العام.
و قد ذكرت التقارير أنه تم تسجيل أكثر من 130 حالة نوم مفاجئ من اصل عدد 680 أجمالي عدد سكان القرية.
ول كن الغريب فى الأمر أن الحالات قد تطورت حيث أصيب بعض السكان بحالة سكتة دماغية أثناء النوم .
كما شهد أيضا عام 2014 حاله غريبه للغاية حيث نام مجموعة من الطلاب بشكل مفاجئ أثناء تواجدهم فى المدرسة و قد إستغرق نومهم يوم كامل و بعد إستيقاظهم قالوا أنهم شاهدوا أشياء غريبة مثل دخول افيال إلى الصف و سقوط ثلاجات من السقف.
و حاول العلماء كثيرا حل لغز تلك الظاهرة الغريبة و مع كثرة الأبحاث رجح بعض العلماء أن هذه الظاهرة قد تكون بسبب غاز اليورانيوم النابع من المناجم القديمة القريبة منهم و لكن مع أخذ عينات من المنازل لم يجدوا أى أثار يورانيوم فى المدينة مما يعنى أن هذا الأتجاه غير صحيح و توقع البعض الأخر من العلماء أن هذا مرض منتشر داخل المدينة يصيب المخ و يؤثر عليهم بهذه الطريقة.
و بالرغم من كثره الأبحاث و لكن لم يخرج دليل مؤكد عن الأسباب التى تؤدى الى أنتشار هذه الظاهرة الغريبة.