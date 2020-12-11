كتاب صدقني ، أنا أكذب: اعترافات متلاعب بوسائل الإعلام

anesanes
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2020
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صدقني ، أنا أكذب: اعترافات متلاعب بوسائل الإعلام
لغة الكتاب : إنجليزي
رابط التحميل : https://www.up-4ever.org/tpq9d3vhzb3r
مقدمة :
لقد رأيت كل شيء من قبل. تكلف شائعة خبيثة عبر الإنترنت شركة بالملايين. عرض جانبي سياسي يعرقل دورة الأخبار الوطنية ويدمر مرشحًا. بعض المنتجات أو المشاهير يتحولون من الغموض التام إلى الإحساس الفيروسي. ما لا تعرفه هو أن هناك شخصًا ما مسؤول عن كل هذا. عادة شخص مثلي.
أنا متلاعب بالوسائط. في عالم تتحكم فيه المدونات بالأخبار وتشوهها ، تتمثل وظيفتي في التحكم في المدونات - بقدر ما يستطيع أي شخص التحكم فيه. في ثقافة اليوم ...
1) المدونات مثل Gawker, Buzzfeed and the Huffington Post دفع الأجندة الإعلامية.
2) المدونون هم عبيد للمال والتكنولوجيا والمواعيد النهائية.
3) يستخدم المتلاعبون هذه المواقع لتشكيل كل ما تقرأه وتراه وتشاهده - عبر الإنترنت وخارجها.
لماذا أفشي هذه الأسرار؟ لأنني سئمت من عالم تتلقى فيه المدونات رشاوى غير مباشرة ، يساعد المسوقون في كتابة الأخبار ، وينشر الصحفيون المتهورون الأكاذيب ، ولا أحد مسؤول عن أي منها. أنا أسحب الستارة لأنني لا أريد أن يصاب أي شخص آخر.
سأشرح بالضبط كيف تعمل وسائل الإعلام حقًا . ما تختار القيام به بهذه المعلومات متروك لك.
لغة الكتاب : إنجليزي
رابط التحميل : https://www.up-4ever.org/tpq9d3vhzb3r
مقدمة :
لقد رأيت كل شيء من قبل. تكلف شائعة خبيثة عبر الإنترنت شركة بالملايين. عرض جانبي سياسي يعرقل دورة الأخبار الوطنية ويدمر مرشحًا. بعض المنتجات أو المشاهير يتحولون من الغموض التام إلى الإحساس الفيروسي. ما لا تعرفه هو أن هناك شخصًا ما مسؤول عن كل هذا. عادة شخص مثلي.
أنا متلاعب بالوسائط. في عالم تتحكم فيه المدونات بالأخبار وتشوهها ، تتمثل وظيفتي في التحكم في المدونات - بقدر ما يستطيع أي شخص التحكم فيه. في ثقافة اليوم ...
1) المدونات مثل Gawker, Buzzfeed and the Huffington Post دفع الأجندة الإعلامية.
2) المدونون هم عبيد للمال والتكنولوجيا والمواعيد النهائية.
3) يستخدم المتلاعبون هذه المواقع لتشكيل كل ما تقرأه وتراه وتشاهده - عبر الإنترنت وخارجها.
لماذا أفشي هذه الأسرار؟ لأنني سئمت من عالم تتلقى فيه المدونات رشاوى غير مباشرة ، يساعد المسوقون في كتابة الأخبار ، وينشر الصحفيون المتهورون الأكاذيب ، ولا أحد مسؤول عن أي منها. أنا أسحب الستارة لأنني لا أريد أن يصاب أي شخص آخر.
سأشرح بالضبط كيف تعمل وسائل الإعلام حقًا . ما تختار القيام به بهذه المعلومات متروك لك.