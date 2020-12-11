مرحلة ماقبل الكتابة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#مرحلـة_ماقبل_الكتـابة
مـن أجل سهـولة كتابـة الحروف أول شيء نعـلم أبنائنـا الإتجـاهات يميـن _ يسار _ أعلى _ أسفـل

ثم نـدربهم جيدا على رسم الخط العمودي ، الخط الأفقي ، الخـط المـائل ، الخـط المنحني مع الحـرص على تسمية الخطوط و ترسيـخ أسمائها في ذهن الأطفـال

عن نفسي علمـت براعمي رسـم الخط العمودي و الأفقي و نـصف دائرة مفتـوحة جهة اليميـن ثـم طـلبت منهم استخـراج الألواح و قلت : ارسمـوا خط عمودي من الأعلى إلى الأسفل ، ثم فوقه نصف دائـرة مفتوحة جهة اليمين ثم خط أفقي مائل قلـيلاً و بهـذا كتبوا حرف الألف بشكـل جميل و دون عنـاء ❤

ثم قـاموا بتشكيله بالعجين من أجل تقويـة عضلات اليد و الترسيخ أكثر

نتنـاول بقيـة الحروف مع خطوط أخرى في منشورات لاحقة

هـذه هي النتيجة #براعم_التحضيري


-منقولة عن إحدى المعلمات جزاها الله خيرا-
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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فار إلى الله
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ذكر
في رأي قبل كتابة يجب أن يتعلم الطفل النطق الصحيح بالحروف و بعدها كتابة الحروف
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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