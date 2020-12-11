مرحلة ماقبل الكتابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته#مرحلـة_ماقبل_الكتـابةمـن أجل سهـولة كتابـة الحروف أول شيء نعـلم أبنائنـا الإتجـاهات يميـن _ يسار _ أعلى _ أسفـلثم نـدربهم جيدا على رسم الخط العمودي ، الخط الأفقي ، الخـط المـائل ، الخـط المنحني مع الحـرص على تسمية الخطوط و ترسيـخ أسمائها في ذهن الأطفـالعن نفسي علمـت براعمي رسـم الخط العمودي و الأفقي و نـصف دائرة مفتـوحة جهة اليميـن ثـم طـلبت منهم استخـراج الألواح و قلت : ارسمـوا خط عمودي من الأعلى إلى الأسفل ، ثم فوقه نصف دائـرة مفتوحة جهة اليمين ثم خط أفقي مائل قلـيلاً و بهـذا كتبوا حرف الألف بشكـل جميل و دون عنـاءثم قـاموا بتشكيله بالعجين من أجل تقويـة عضلات اليد و الترسيخ أكثرنتنـاول بقيـة الحروف مع خطوط أخرى في منشورات لاحقةهـذه هي النتيجة #براعم_التحضيري-منقولة عن إحدى المعلمات جزاها الله خيرا-