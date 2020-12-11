مرحلة ماقبل الكتابة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#مرحلـة_ماقبل_الكتـابة
مـن أجل سهـولة كتابـة الحروف أول شيء نعـلم أبنائنـا الإتجـاهات يميـن _ يسار _ أعلى _ أسفـل
ثم نـدربهم جيدا على رسم الخط العمودي ، الخط الأفقي ، الخـط المـائل ، الخـط المنحني مع الحـرص على تسمية الخطوط و ترسيـخ أسمائها في ذهن الأطفـال
عن نفسي علمـت براعمي رسـم الخط العمودي و الأفقي و نـصف دائرة مفتـوحة جهة اليميـن ثـم طـلبت منهم استخـراج الألواح و قلت : ارسمـوا خط عمودي من الأعلى إلى الأسفل ، ثم فوقه نصف دائـرة مفتوحة جهة اليمين ثم خط أفقي مائل قلـيلاً و بهـذا كتبوا حرف الألف بشكـل جميل و دون عنـاء
ثم قـاموا بتشكيله بالعجين من أجل تقويـة عضلات اليد و الترسيخ أكثر
نتنـاول بقيـة الحروف مع خطوط أخرى في منشورات لاحقة
هـذه هي النتيجة #براعم_التحضيري
-منقولة عن إحدى المعلمات جزاها الله خيرا-
#مرحلـة_ماقبل_الكتـابة
مـن أجل سهـولة كتابـة الحروف أول شيء نعـلم أبنائنـا الإتجـاهات يميـن _ يسار _ أعلى _ أسفـل
ثم نـدربهم جيدا على رسم الخط العمودي ، الخط الأفقي ، الخـط المـائل ، الخـط المنحني مع الحـرص على تسمية الخطوط و ترسيـخ أسمائها في ذهن الأطفـال
عن نفسي علمـت براعمي رسـم الخط العمودي و الأفقي و نـصف دائرة مفتـوحة جهة اليميـن ثـم طـلبت منهم استخـراج الألواح و قلت : ارسمـوا خط عمودي من الأعلى إلى الأسفل ، ثم فوقه نصف دائـرة مفتوحة جهة اليمين ثم خط أفقي مائل قلـيلاً و بهـذا كتبوا حرف الألف بشكـل جميل و دون عنـاء
ثم قـاموا بتشكيله بالعجين من أجل تقويـة عضلات اليد و الترسيخ أكثر
نتنـاول بقيـة الحروف مع خطوط أخرى في منشورات لاحقة
هـذه هي النتيجة #براعم_التحضيري
-منقولة عن إحدى المعلمات جزاها الله خيرا-